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Janja ironiza Flávio: ‘Criança com arma’ e ‘deputada com chicote’

Primeira-dama publicou vídeo nas redes sociais e associou cenas ao candidato do PL e ao bolsonarismo

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
06/10/2026 15:23

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Janja, mulher do presidente Lula da Silva
A publicação faz parte da disputa política entre os dois lados no segundo turno crédito: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A primeira-dama Janja publicou um vídeo nas redes sociais em que ironiza o que chamou de “primeiros atos de Flávio Bolsonaro e companhia no 2º turno”. Na publicação, a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), associa imagens do candidato do PL e de apoiadores a críticas sobre armas e violência contra mulheres.

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O vídeo começa com Flávio durante uma coletiva de imprensa do último domingo (4/10). Em determinado momento, ele aparece falando com a esposa e dizendo: “segura sua onda”.

Na sequência, é exibida a imagem de uma criança nos ombros de um adulto, vestido com uma blusa verde e amarela, segurando uma arma. A publicação associa a cena à defesa do uso de armas feita por setores do bolsonarismo.

Por último, aparece a deputada federal reeleita Júlia Zanatta (PL-SC), que saiu às ruas com um chicote na mão para comemorar o resultado da eleição.

 

Ao compartilhar o vídeo, Janja relacionou as imagens à candidatura de Flávio e fez críticas ao comportamento do senador em relação à própria mulher.

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“Votar em Flávio Bolsonaro é incentivar que crianças tenham armas. É permitir que mulheres sejam silenciadas. Pensa comigo: se ele faz isso ao vivo, com a sua própria mulher, imagina o que ele é capaz de fazer quando ninguém está vendo? Imagina o que é capaz de fazer com as mulheres brasileiras?”, escreveu.

A publicação faz parte da disputa política entre os dois lados no segundo turno, com Lula e Flávio trocando críticas e buscando ampliar o apoio entre os eleitores.

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Os candidatos avançaram para o segundo turno da eleição presidencial. Flávio terminou a primeira etapa na liderança, com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula teve 45,16%. A diferença entre os dois foi de 1,87 ponto percentual. A segunda etapa da eleição está marcada para 25 de outubro.

Tópicos relacionados:

eleicao-2026 flavio-bolsonaro janja lula segundo-turno

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