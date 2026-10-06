Vídeo: Zanatta gera polêmica ao celebrar vitória nas eleições com chicote

Júlia Zanatta (PL) se tornou a deputada federal mais votada na história de Santa Catarina ao alcançar a marca de 560.223 votos. A comemoração da vitória, no entanto, gerou forte repercussão negativa após a parlamentar aparecer empunhando um chicote em meio a apoiadores durante um buzinaço.

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A atitude da advogada, alinhada ao bolsonarismo e abertamente antifeminista, causou espanto e dividiu opiniões na internet. Em um vídeo da celebração, enquanto uma pessoa dizia "É histórico! É muito voto!", a imagem de Zanatta com o item gerava reações adversas.

Internautas classificaram o festejo como absurdo e assustador. "Eu estou horrorizada", comentou uma usuária. "É absurdo o tamanho da bizarrice", disparou outro. Uma eleitora do estado também se manifestou: "Eu sou de SC e não estou pronta para presenciar esse cenário lamentável!".

As críticas se aprofundaram em análises sobre a simbologia do ato. "Chicote na mão para mostrar poder. E quem não concordar, já sabe. Mas tudo em nome em Deus!", escreveu uma pessoa. Outra questionou a postura da deputada: "Engraçado, contra o feminismo e está trabalhando? Se elegendo por meio de voto? Achei incoerente".

Natural de Criciúma, Zanatta disputou sua primeira eleição em 2022, quando obteve 111.588 votos. Conhecida como uma das principais defensoras da família Bolsonaro, ela superou a marca anterior de votos no estado, que pertencia a Esperidião Amin (PP) desde 2014.

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Nas redes sociais, a deputada vibrou com o resultado: "O futuro de Santa Catarina tem nome e sobrenome e usa uma tiara na cabeça. É Júlia Zanatta".