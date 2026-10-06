Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Vídeo: Zanatta gera polêmica ao celebrar vitória nas eleições com chicote

Comemoração após a vitória gerou críticas nas redes sociais, com internautas criticando a deputada pelo uso do chicote

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
06/10/2026 12:50

compartilhe

×
Vídeo: Zanatta gera polêmica após vídeo com chicote durante comemoração da vitória viralizar
Zanatta usou chicote durante comemoração da vitória para deputada federal crédito: Tupi

Júlia Zanatta (PL) se tornou a deputada federal mais votada na história de Santa Catarina ao alcançar a marca de 560.223 votos. A comemoração da vitória, no entanto, gerou forte repercussão negativa após a parlamentar aparecer empunhando um chicote em meio a apoiadores durante um buzinaço.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A atitude da advogada, alinhada ao bolsonarismo e abertamente antifeminista, causou espanto e dividiu opiniões na internet. Em um vídeo da celebração, enquanto uma pessoa dizia "É histórico! É muito voto!", a imagem de Zanatta com o item gerava reações adversas.

Internautas classificaram o festejo como absurdo e assustador. "Eu estou horrorizada", comentou uma usuária. "É absurdo o tamanho da bizarrice", disparou outro. Uma eleitora do estado também se manifestou: "Eu sou de SC e não estou pronta para presenciar esse cenário lamentável!".

Leia Mais

As críticas se aprofundaram em análises sobre a simbologia do ato. "Chicote na mão para mostrar poder. E quem não concordar, já sabe. Mas tudo em nome em Deus!", escreveu uma pessoa. Outra questionou a postura da deputada: "Engraçado, contra o feminismo e está trabalhando? Se elegendo por meio de voto? Achei incoerente".

Natural de Criciúma, Zanatta disputou sua primeira eleição em 2022, quando obteve 111.588 votos. Conhecida como uma das principais defensoras da família Bolsonaro, ela superou a marca anterior de votos no estado, que pertencia a Esperidião Amin (PP) desde 2014.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nas redes sociais, a deputada vibrou com o resultado: "O futuro de Santa Catarina tem nome e sobrenome e usa uma tiara na cabeça. É Júlia Zanatta".

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 santa-catarina

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay