Com Cleitinho e Nikolas, Flávio promete rever dívida de Minas

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), afirmou que, se eleito, reverterá a dívida do estado de Minas Gerais com a União em obras feitas pelo governo federal no estado. A proposta foi feita pelo governador eleito Cleitinho (Republicanos), durante reunião em Brasília, nesta quinta-feira (8/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em um vídeo postado pelo senador eleito Domingos Sávio (PL), Flávio e Cleitinho aparecem juntos, após a reunião. Além do apoio do novo governador mineiro ao "filho 01" de Jair Bolsonaro, Cleitinho aponta para a importância da revisão da dívida.

“Eu vim pedir para ele [Flávio Bolsonaro], não só eu, mas todos os deputados, senadores aqui, a humildade de entender que, assim que ele ganhar, a gente poder dialogar sobre a dívida que o estado tem com o governo federal. Isso é extremamente importante", declara o mineiro, antes de complementar:

"O Flávio está fazendo esse compromisso de poder rever essa dívida e eu já dei a ele uma sugestão: o governo federal tem muitas obras para fazer dentro do governo do estado. Que essa prestação que a gente tem que pagar todo o mês possa ser revertida em obras para Minas Gerais”.

Flávio Bolsonaro afirma, então, que assumirá o compromisso acerca da dívida. Ele ainda diz que, enquanto senador, votou para que as contrapartidas fossem incluídas como forma de pagamento da dívida, e alfinetou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Está feito o compromisso. A gente votou, inclusive, a alteração legal para que essa dívida pudesse ser compensada dessa forma: investimentos não só em infraestrutura, mas também em segurança pública, por exemplo. O que foi vetado pelo Lula”, declarou.

A dívida mineira com a União está em aproximadamente R$186 milhões de reais, e foi parcelada em 30 anos, através do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), a que Minas aderiu em 6 de novembro de 2025. O programa prevê a queda das taxas de juros nos pagamentos das dívidas de cada estado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além de Cleitinho, Flávio e Domingos Sávio, estiveram presentes na reunião o candidato à vice-presidente Alfredo Gaspar (PL), o vice-governador eleito Luis Eduardo Falcão (Republicanos), os deputados federais Nikolas Ferreira (PL) e Zé Vitor (PL), os deputados estaduais Pablo Almeida (PL) e Bruno Engler (PL), e o vereador de Belo Horizonte, Vile Santos (PL).