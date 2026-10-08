Douglas Ruas: quem é o novo governador do Rio após decisão do TSE

Atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas (PL) será o novo governador do Rio de Janeiro. A mudança ocorre após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinar a anulação dos votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos).

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Com a decisão, Ruas ultrapassou 50% dos votos válidos e foi considerado eleito ainda no primeiro turno, dessa forma, a realização de um segundo turno contra o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) foi dispensada.

Carreira pública e base em São Gonçalo

Nascido em São Gonçalo, Douglas Ruas dos Santos tem 37 anos e é policial civil concursado. O parlamentar possui graduação em direito e pós-graduação em gestão pública pela Universidade Estácio de Sá. Na vida pessoal, é casado com Mariana Barbosa e pai de Miguel.

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Filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), Ruas iniciou a carreira na administração pública em seu município de origem. Entre 2017 e 2018, exerceu a função de subsecretário de Trabalho na prefeitura gonçalense.

Mais tarde, entre 2019 e 2020, atuou na superintendência regional do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Em 2021, assumiu a Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais de São Gonçalo, onde coordenou projetos estruturantes e articulou investimentos federais e estaduais para a região.

Mandato legislativo e atuação no Executivo estadual

Douglas Ruas estreou nas urnas na eleição de 2022, sendo eleito deputado estadual com 175.977 votos. Em setembro de 2023, licenciou-se da cadeira parlamentar para assumir a Secretaria de Estado das Cidades a convite da gestão estadual.

À frente da pasta até março de 2026, conduziu parcerias e convênios com prefeituras fluminenses para intervenções de pavimentação, drenagem e obras urbanas, o que ampliou sua projeção política para além da Região Metropolitana.

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Após o retorno à Alerj, Ruas foi eleito presidente do Parlamento fluminense em 17 de abril, cargo a partir do qual consolidou sua postulação ao Palácio Guanabara.