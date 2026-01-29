Assine
overlay
Início PlatôBr

O nome que a esquerda no RJ vê como adversário mais duro para Paes 

Nome do PL é visto como capaz de incomodar favoritismo de Eduardo Paes na eleição de outubro

Publicidade
Carregando...
Gustavo Silva
Gustavo Silva
Repórter
29/01/2026 15:11

compartilhe

SIGA
x
O nome que a esquerda no RJ vê como adversário mais duro para Paes 
O nome que a esquerda no RJ vê como adversário mais duro para Paes  crédito: Platobr Politica

Lideranças da esquerda fluminense enxergam Douglas Ruas como um nome capaz de efetivamente preocupar a candidatura de Eduardo Paes ao governo do Rio de Janeiro. Secretário estadual de Cidades, Ruas tem despontado como favorito no grupo de Cláudio Castro para a eleição de outubro. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O secretário não é visto, pelas lideranças progressistas do Rio, como um “troglodita bolsonarista”. Para esses interlocutores, esse perfil pode ajudá-lo a atrair mais apoios fora de grupos ideologizados. 

A atuação na Secretaria também é apontada como trunfo, por aumentar seu alcance eleitoral fora da capital a partir do contato direto com prefeitos e lideranças locais. A leitura é que essa presença pode ter peso em municípios populosos, como São Gonçalo, onde seu pai, Capitão Nelson, é prefeito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outros elementos observados são a possibilidade de Ruas, deputado estadual pelo PL licenciado, receber apoio de Jair Bolsonaro, e a o histórico eleitoral de Eduardo Paes em disputas estaduais. Apesar de ter vencido quatro eleições para a prefeitura do Rio, Paes foi derrotado nas duas ocasiões em que concorreu ao Palácio Guanabara.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay