O nome que a esquerda no RJ vê como adversário mais duro para Paes 

Lideranças da esquerda fluminense enxergam Douglas Ruas como um nome capaz de efetivamente preocupar a candidatura de Eduardo Paes ao governo do Rio de Janeiro. Secretário estadual de Cidades, Ruas tem despontado como favorito no grupo de Cláudio Castro para a eleição de outubro.

O secretário não é visto, pelas lideranças progressistas do Rio, como um “troglodita bolsonarista”. Para esses interlocutores, esse perfil pode ajudá-lo a atrair mais apoios fora de grupos ideologizados.

A atuação na Secretaria também é apontada como trunfo, por aumentar seu alcance eleitoral fora da capital a partir do contato direto com prefeitos e lideranças locais. A leitura é que essa presença pode ter peso em municípios populosos, como São Gonçalo, onde seu pai, Capitão Nelson, é prefeito.

Outros elementos observados são a possibilidade de Ruas, deputado estadual pelo PL licenciado, receber apoio de Jair Bolsonaro, e a o histórico eleitoral de Eduardo Paes em disputas estaduais. Apesar de ter vencido quatro eleições para a prefeitura do Rio, Paes foi derrotado nas duas ocasiões em que concorreu ao Palácio Guanabara.