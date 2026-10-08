TSE anula votos de Garotinho e Douglas Ruas é eleito governador do Rio

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou a candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) ao governo do Rio de Janeiro e anulou os 274.411 votos recebidos por ele no primeiro turno. A determinação impõe ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) a imediata retotalização das urnas, garantindo a vitória antecipada de Douglas Ruas (PL) sem a necessidade de realização de segundo turno.

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O placar fechou em cinco votos a dois pela anulação dos sufrágios concedidos ao ex-governador. Votaram pela exclusão o relator Floriano Azevedo, seguido por Estela Aranha, André Mendonça, Dias Toffoli e o presidente do tribunal, Nunes Marques. Em posição divergente, os ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis defenderam a validade dos votos e a realização de uma segunda rodada de votação de Ruas contra Eduardo Paes (PSD).

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Durante a sessão, os ministros negaram a homologação da desistência do recurso apresentada por Garotinho após o primeiro turno. O candidato havia recebido 3,17% dos votos sob a condição sub judice, após ter o registro negado pelo TRE-RJ em decorrência de condenação por improbidade administrativa.

Ao proclamar o resultado, Nunes Marques ressaltou a exigência de rapidez para cumprir o cronograma eleitoral. O presidente da Corte alertou para o prazo limite de 8 de outubro, necessário para evitar prejuízos na logística de preparação das urnas eletrônicas voltadas à disputa presidencial.

Perfil do novo governador

Com a decisão judicial, Douglas Ruas é eleito para o Palácio Guanabara aos 37 anos, tornando-se o governante mais jovem do estado desde 1959. Policial civil concursado, ele é filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), e possui formação em Direito com pós-graduação em Gestão Pública pela Universidade Estácio de Sá.

Ruas exerceu os cargos de subsecretário de Trabalho de São Gonçalo entre 2017 e 2018 e superintendente regional do Inea entre 2019 e 2020. Em 2021, assumiu a Secretaria municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais. Em sua primeira disputa nas urnas, em 2022, conquistou 175.977 votos para deputado estadual na Alerj.

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Entre setembro de 2023 e março de 2026, Ruas comandou a Secretaria estadual das Cidades durante a gestão de Cláudio Castro. De volta ao Legislativo fluminense, alcançou o posto de presidente da Assembleia em meio à crise que envolveu a renúncia de Castro e a cassação de Rodrigo Bacellar.