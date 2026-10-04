Ruas lidera e enfrenta Paes no 2º turno no Rio de Janeiro

Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) vão disputar o segundo turno das Eleições 2026 pelo governo do Rio de Janeiro. Neste domingo (4/10), Ruas terminou o primeiro turno na primeira colocação, à frente do ex-prefeito da capital, e os dois voltarão às urnas em 25 de outubro para definir o próximo governador do estado.

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Douglas Ruas tem Fernanda Louback (PL) como candidata a vice-governadora. Eduardo Paes, por sua vez, disputa a eleição ao lado de Jane Reis (MDB). As duas chapas foram registradas para a disputa pelo Palácio Guanabara.

Veja a votação para governador do Rio de Janeiro*

Douglas Ruas (PL): 49,31%

Eduardo Paes (PSD): 42,72%

Garotinho (Republicanos): 3,17%

William Siri (PSOL): 2,72%

Coronel Busnello (Missão): 0,98%

André Marinho (Novo): 0,52%

Juliete (UP): 0,39%

Cyro Garcia (PSTU): 0,17%

Luan Monteiro (PCO): 0,03%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Como foi a disputa pelo governo do Rio de Janeiro?

A eleição para o governo do Rio de Janeiro reuniu nove candidaturas no primeiro turno. Entre os nomes que disputaram o Palácio Guanabara estavam Douglas Ruas, Eduardo Paes, Anthony Garotinho, William Siri, Coronel Busnello, André Marinho, Juliete, Cyro Garcia e Luan Monteiro.

Douglas Ruas chegou à eleição como presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e concorreu pela primeira vez a um cargo majoritário. Eduardo Paes, por outro lado, deixou a Prefeitura do Rio para tentar pela primeira vez o governo estadual, depois de quatro mandatos à frente da capital.

A definição dos dois candidatos ocorreu em meio à situação jurídica de Anthony Garotinho. O registro do ex-governador foi indeferido e seus votos aparecem como anulados sub judice na apuração.

Com Douglas Ruas na primeira colocação e Eduardo Paes em segundo, a disputa pelo governo fluminense será decidida em 25 de outubro.

Quem é Douglas Ruas?

Douglas Ruas dos Santos nasceu em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Formado em Direito, é servidor concursado da Polícia Civil e iniciou a trajetória política na administração pública do município.

Filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, Ruas foi subsecretário de Trabalho antes de ser eleito deputado estadual em 2022. Em 2026, assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Na eleição deste ano, deixou a disputa pela reeleição à Alerj para concorrer ao governo estadual pelo PL. Fernanda Louback é a candidata a vice na chapa.

Quem é Eduardo Paes?

Eduardo Paes nasceu no Rio de Janeiro e iniciou a carreira política como vereador da capital. Também foi deputado federal e ocupou a Prefeitura do Rio em quatro mandatos.

Em 2026, deixou o comando da cidade para disputar o governo do estado pelo PSD. Jane Reis (MDB), irmã do ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis, é a candidata a vice-governadora na chapa.

Segundo turno no Rio de Janeiro

Douglas Ruas e Eduardo Paes voltarão às urnas em 25 de outubro para definir quem comandará o governo do Rio de Janeiro no mandato de 2027 a 2030.

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Ruas tentará transformar a liderança do primeiro turno em vitória definitiva, enquanto Paes buscará a maioria dos votos na segunda rodada da eleição.