Cleitinho faz vídeo com Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro: 'É 22'

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), apareceu em vídeo ao lado do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira (8/10). No vídeo publicado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) nas redes sociais, os três aparecem juntos, endossando o "filho 01" de Jair Bolsonaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No vídeo, em formato de "selfie", Nikolas aparece primeiro, entre Flávio Bolsonaro e Cleitinho, e pergunta: "em quem você vai votar para presidente?". O candidato à Presidência e o governador eleito de Minas Gerais respondem: "vinte e dois".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O apoio de Cleitinho a Flávio na disputa presidencial não é novidade: mesmo com a neutralidade do Republicanos, partido em que é filiado, no primeiro turno, o governador eleito o apoia desde o início da campanha eleitoral. Para o segundo turno, o partido de Cleitinho declarou apoio ao bolsonarista, assim como o mineiro já havia feito.