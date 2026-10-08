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ELEIÇÕES 2026

Cleitinho faz vídeo com Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro: 'É 22'

Governador eleito reforçou apoio ao opositor de Lula em vídeo publicado por Nikolas

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AC
Arthur Colpa*
AC
Arthur Colpa*
Repórter
08/10/2026 13:23

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Cleitinho
Cleitinho declara apoio a Flávio desde o início do pleito crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), apareceu em vídeo ao lado do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira (8/10). No vídeo publicado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) nas redes sociais, os três aparecem juntos, endossando o "filho 01" de Jair Bolsonaro.

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No vídeo, em formato de "selfie", Nikolas aparece primeiro, entre Flávio Bolsonaro e Cleitinho, e pergunta: "em quem você vai votar para presidente?". O candidato à Presidência e o governador eleito de Minas Gerais respondem: "vinte e dois".

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O apoio de Cleitinho a Flávio na disputa presidencial não é novidade: mesmo com a neutralidade do Republicanos, partido em que é filiado, no primeiro turno, o governador eleito o apoia desde o início da campanha eleitoral. Para o segundo turno, o partido de Cleitinho declarou apoio ao bolsonarista, assim como o mineiro já havia feito.

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