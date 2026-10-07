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ELEIÇÕES 2026

Partido de Cleitinho, Republicanos declara apoio a Flávio no segundo turno

Partido tinha adotado neutralidade no primeiro turno, mas declarou oposição a Lula

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
07/10/2026 19:57

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Flávio Bolsonaro e Cleitinho são senadores
Flávio Bolsonaro e Cleitinho são senadores crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

O partido Republicanos oficializou nesta quarta-feira (7/10) o apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A legenda abriga o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo, e o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ambos já apoiavam Flávio desde o primeiro turno, quando o Republicanos optou pela neutralidade. Por outro lado, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), apoiava a reeleição do petista.

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Após o candidato do PL sair na frente na disputa, por 47,03% contra 45,16% de Lula, o Republicanos optou por se posicionar para a rodada derradeira. Ontem, a federação União Progressista (União Brasil e PP) seguiu o mesmo caminho.

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Flávio também recebeu o apoio do Partido Novo nesta quarta. A sigla lançou o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema na disputa presidencial, mas ele teve apenas 0,27% dos votos.

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