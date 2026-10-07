Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Globo define datas de entrevistas com Lula e Flávio e confirma debate

Jornalista Renata Lo Prete vai conduzir encontros ao vivo com os presidenciáveis após o "Jornal Nacional"

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
07/10/2026 19:31 - atualizado em 07/10/2026 19:32

compartilhe

×
Flávio Bolsonaro e o presidente Lula representam diferentes projetos para o país no mundo
Flávio Bolsonaro e Lula se enfrentam no segundo turno da disputa presidencial crédito: Daniel Ramalho/AFP e Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Após adiamento, a TV Globo definiu as novas datas para entrevistas ao vivo com os candidatos do segundo turno da disputa presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Além disso, a emissora confirmou a realização do debate entre os opositores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Lula será entrevistado na quinta-feira da próxima semana (15/10) e Flávio, no dia seguinte (16/10). Ambos serão após a edição do "Jornal Nacional". A ordem foi definida por sorteio.

Diferente da rodada de sabatinas do primeiro turno, conduzida por Renata Vasconcellos e César Tralli, desta vez quem vai fazer as entrevistas será a jornalista Renata Lo Prete.

Leia Mais

Debate Lula x Flávio

Já o debate do segundo turno está marcado para 23 de outubro, a dois dias da eleição. O encontro da Globo será o último entre os presidenciáveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quem vai mediar o debate é o jornalista César Tralli. Antes, os candidatos se encontram na Record (11/10) e na Band (18/10).

Tópicos relacionados:

debate eleicoes-2026 flavio-bolsonaro globo lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay