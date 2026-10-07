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ELEIÇÕES 2026

Flávio sobre Bolsonaro: 'Vai subir a rampa e colocar a faixa no filho dele'

Jair cumpre prisão domiciliar por coordenar uma tentativa de golpe de Estado

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Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
07/10/2026 19:13

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Flávio Bolsonaro em evento do PL nesta quarta-feira (7/10)
Flávio Bolsonaro em evento do PL nesta quarta-feira (7/10) crédito: Sergio Lima / AFP

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) voltou a dizer nesta quarta-feira (7/10) que subirá a rampa do Palácio do Planalto com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se for eleito. Desta vez, disse também que receberá a faixa presidencial do genitor.

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"Ele [Jair Bolsonaro] vai subir aquela rampa junto com a gente e vai colocar a faixa no filho dele", disse o presidenciável, que saiu na frente no primeiro turno e vai enfrentar Lula (PT) no segundo.

Jair cumpre prisão domiciliar por coordenar uma tentativa de golpe de Estado. Ele foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 27 anos e 3 meses de prisão.

Nesta tarde, o Flávio se reuniu com os eleitos pelo PL no domingo (4). A legenda elegeu 121 deputados e 19 senadores, ampliando o que já eram as maiores bancadas das duas casas legislativas.

Leia Mais

O candidato do PL concedeu entrevista coletiva ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), eleita senadora pelo Distrito Federal, com quem protagonizou racha em junho.

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Ela contou que o marido deseja “estar nas ruas” e não pode ficar sozinho: “Se a gente não estiver ao lado dele, ele é uma ameaça para ele mesmo. Ele não toma medicação, não se alimenta, não faz as atividades. Tive que conciliar [a campanha] com o cuidado com ele”.

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