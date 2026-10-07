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ELEIÇÕES 2026

Com Ana Elisa, Lula promete ampliar campanha digital e vencer Flávio em MG

Jovem mineira foi até Brasília para debater estratégia nas redes sociais para a campanha do presidente

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
07/10/2026 18:47

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Lula com Ana Elisa em plenária de congressistas progressistas
Lula com Ana Elisa em plenária de congressistas progressistas crédito: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou nesta quarta-feira (7/10) um vídeo com a deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG), jovem influenciadora de 21 anos que foi sucesso na eleição de domingo (4/10).

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Com grande projeção nas redes sociais, ela alcançou 524 mil votos em Minas e foi a candidata a deputada do PT mais votada no país. Ana Elisa também será a mais jovem a ocupar uma cadeira do Congresso Nacional.

"Depois de eleger essa jovem deputada federal de Divinópolis (no Centro-Oeste de Minas), o que falta para a gente reeleger o Lula presidente em Minas Gerais?”, questionou o próprio petista.

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Então, ele mesmo respondeu: "É só a gente fazer mais atividades, falar mais na rede digital e esperar que a gente vai derrotar o bolsonarismo aqui em Minas Gerais, como derrotamos em todo o Brasil. Um beijo no coração do povo mineiro."

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O vídeo foi gravado em Brasília (DF), após uma plenária de Lula com congressistas progressistas eleitos. Frequentemente cobrando maior presença da campanha nacional petista nas redes sociais, Ana Elisa foi até a capital também para discutir com o presidente sobre a estratégia digital para o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL).

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