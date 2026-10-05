'Redes sociais são estratégicas': Ana Elisa faz apelo à esquerda

Ana Elisa (PT), aos 21 anos, foi eleita deputada federal por Minas Gerais neste domingo (4/10). Mesmo após a vitória, a estudante divulgou um pronunciamento em vídeo, apontando as redes sociais como um dos principais campos de batalha político, e questionando a utilização desse espaço pela esquerda. Segundo ela, o que os dez deputados mais votados do país têm em comum é a forte presença digital.

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"Sabe o que tem em comum entre os 10 deputados mais votados no país? Redes sociais, essas pessoas não são analógicas", afirmou a parlamentar.

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Ela relata que, durante sua própria campanha, precisou convencer o eleitorado sobre a eficácia da comunicação online. "Eu tive que fazer campanha e tive que trazer pro povo que rede social também elege", disse.

Para exemplificar seu ponto, Ana Elisa mencionou Flávio Bolsonaro. Ela argumenta que a análise sobre ele não se baseou em capacidade ou currículo. A deputada o associou a um grande esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude bancária, citando uma ligação com o Banco Master.

A parlamentar ressalta que não descarta a importância da campanha presencial. No entanto, ela enfatiza o poder das redes sociais em moldar a percepção pública, independentemente da realidade econômica ou do poder de compra da população.

"Não estou falando que ir pra rua não é importante. A questão é que, se você não tiver presença nas redes sociais, o mundo pode estar ótimo. Mas se tiver alguém na rede social falando que o mundo está uma bosta, as pessoas vão acreditar", concluiu.

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