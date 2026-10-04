Aos 21 anos, Ana Elisa é eleita deputada federal mais jovem por Minas

Aos 21 anos, Ana Elisa (PT) foi eleita deputada federal por Minas Gerais neste domingo (4/10), com 513 mil votos. Natural de Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, a universitária está em segundo lugar entre os candidatos mais votados, atrás apenas de Nikolas Ferreira (PL), que soma cerca de 3 milhões de votos. Até as 21, 96,92% das urnas haviam sido apuradas.

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Com a eleição, Ana Elisa passa a ocupar o posto de deputada federal mais jovem já eleita por Minas. O título pertencia a Nikolas, que chegou à Câmara dos Deputados em 2023, aos 26 anos.

A jovem construiu a carreira política nas redes sociais, onde ganhou projeção com vídeos sobre política, direitos sociais e combate à desinformação.

Com mais de 1,9 milhão de seguidores no Instagram, a mineira usa uma linguagem direta para tratar de assuntos como racismo, feminismo, fim da escala 6x1 e combate às fake news. A presença digital ajudou a aproximar Ana do público jovem e se tornou uma das principais ferramentas de sua atuação política.

Carreira política

Ana Elisa se filiou ao PT em março deste ano, após um convite feito durante uma visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As conversas com o partido já haviam começado com lideranças locais e regionais, entre elas o vereador Vítor Costa e a secretária nacional do PT.

Porém, a primeira filiação partidária da jovem, aconteceu no ano passado, quando entrou para o PV, a convite da vereadora de Divinópolis Kell Silva.

Vivência em movimentos políticos

O contato com a política começou ainda na infância. Ana Elisa cresceu acompanhando a mãe, professora e participante de movimentos sindicais, e afirma que essa convivência contribuiu para seu interesse pelos debates políticos.

Em entrevista ao Estado de Minas, a jovem defendeu a participação da população na política e afirmou que prefere estar diretamente envolvida nas decisões que afetam a sociedade. "Acho que todo mundo é político. Acho que as pessoas não têm para onde fugir."

Apesar da proximidade com a política desde cedo, Ana conta que nunca pensou em disputar uma vaga na Câmara Municipal de Divinópolis. Segundo ela, sua atuação sempre teve um alcance mais amplo. A possibilidade de começar a trajetória eleitoral diretamente no Congresso, no entanto, ainda causa surpresa. "Você fica pensando: vou começar minha primeira pré-candidatura já assim?"

Ana também avalia de forma positiva a aproximação do PT com jovens lideranças. Para ela, a presença de políticos jovens nas redes sociais é importante para ampliar o acesso da população aos debates institucionais. "A política precisa chegar às pessoas para além da TV Câmara e da TV Senado. Muita gente não se interessa porque não entende o que está acontecendo", afirmou.

Críticas ao cenário político atual

Durante as discussões sobre política, a jovem também critica o aumento do discurso de ódio e dos conflitos nas redes sociais. Para ela, parte do debate público passou a priorizar confrontos e acusações em vez da busca por soluções.

A jovem também aponta as fake news como um dos principais desafios da política. Na avaliação dela, a velocidade de circulação das informações falsas dificulta o trabalho de quem tenta apresentar os fatos.

"Combater fake news é muito difícil, porque elas são simples e rápidas de espalhar. Já a verdade exige mais tempo e explicação", afirmou.

Ana reconhece que a desinformação também pode partir da esquerda, mas considera que o alcance desse tipo de conteúdo é maior entre grupos de direita nas redes sociais.

** Com informações de Amanda Quintiliano

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria