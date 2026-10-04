Marcos Rogério vence no 1º turno e é eleito governador de Rondônia

Marcos Rogério (PL) foi eleito governador de Rondônia no primeiro turno das Eleições 2026. O senador superou 50% dos votos válidos neste domingo (4/10) e garantiu a vitória sem necessidade de uma segunda votação. Com o resultado, ele assumirá o governo estadual em janeiro de 2027.

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A chapa vencedora tem Delegado Camargo (Podemos) como candidato a vice-governador. Os dois foram eleitos para comandar o Executivo de Rondônia no mandato de 2027 a 2030.

Veja a votação para governador de Rondônia*

Marcos Rogério (PL): 56,87%

Adailton Furia (PSD): 20,05%

Hildon Chaves (União Brasil): 14,22%

Expedito Netto (PT): 7,71%

Pedro Abib (MDB): 0,70%

Samuel Costa (PSB): 0,46%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Como foi a disputa pelo governo de Rondônia?

Rondônia teve seis candidatos na disputa pelo governo estadual. Além de Marcos Rogério, concorreram Adailton Furia, Hildon Chaves, Expedito Netto, Pedro Abib e Samuel Costa.

Marcos Rogério chegou à eleição como senador pelo estado e voltou a disputar o governo quatro anos depois de ter concorrido ao cargo em 2022. Naquela eleição, ele chegou ao segundo turno, mas foi derrotado por Marcos Rocha.

Em 2026, o senador terminou a primeira etapa da eleição acima de 50% dos votos válidos e encerrou a disputa ainda no primeiro turno. Adailton Furia ficou em segundo lugar, seguido por Hildon Chaves.

Quem é Marcos Rogério?

Marcos Rogério da Silva Brito nasceu em Ji-Paraná, em Rondônia, e tem formação em Direito e Jornalismo. Também possui mestrado em Administração Pública e doutorado em Direito Constitucional em andamento.

Antes de entrar na política, trabalhou como radialista e repórter de televisão. Em 2008, foi eleito vereador de Ji-Paraná. Depois, exerceu dois mandatos como deputado federal antes de chegar ao Senado, em 2019.

Em 2022, Marcos Rogério disputou pela primeira vez o governo de Rondônia e chegou ao segundo turno. Em 2026, voltou à corrida pelo Palácio Rio Madeira e venceu a eleição no primeiro turno.

Quem é o vice de Marcos Rogério?

Delegado Camargo (Podemos) será o vice-governador de Rondônia. Deputado estadual, ele integrou a chapa de Marcos Rogério na eleição de 2026.

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Com a vitória no primeiro turno, Marcos Rogério e Delegado Camargo assumirão o governo de Rondônia em janeiro de 2027 e comandarão o estado até 2030.