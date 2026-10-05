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ELEIÇÕES 2026

Ana Elisa para Nikolas: "Nos vemos na Câmara"

Deputada federal mais jovem da história de Minas Gerais mandou recado ao parlamentar mais votado do país

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
05/10/2026 10:48

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Ana Elisa e Nikolas Ferreira
Novata na câmara enviou recado ao parlamentar mais votado do país nas redes sociais crédito: Redes sociais/@anaelisast e @nikolasferreiradm

A deputada federal Ana Elisa (PT), eleita pela primeira vez no último domingo (5/10), utilizou as redes sociais para mandar um recado para o também deputado Nikolas Ferreira (PL), após o resultado das eleições. 

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"Nos vemos na Câmara", escreveu a nova parlamentar. Ana Elisa promete, desde o início de sua campanha, ser oposição ao deputado mais votado do país e seu partido. Na legenda da publicação, a jovem ainda diz que "está na hora de começar a trabalhar". 

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A petista ficou na segunda colocação no pleito, com 524 mil votos, perdendo justamente para Nikolas, com 3,119 milhões. Ana Elisa se tornou a deputada federal mais jovem da história de Minas Gerais, com apenas 21 anos.

Confira a publicação de Ana Elisa via Instagram:

*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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