Ana Elisa para Nikolas: "Nos vemos na Câmara"

A deputada federal Ana Elisa (PT), eleita pela primeira vez no último domingo (5/10), utilizou as redes sociais para mandar um recado para o também deputado Nikolas Ferreira (PL), após o resultado das eleições.

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"Nos vemos na Câmara", escreveu a nova parlamentar. Ana Elisa promete, desde o início de sua campanha, ser oposição ao deputado mais votado do país e seu partido. Na legenda da publicação, a jovem ainda diz que "está na hora de começar a trabalhar".

A petista ficou na segunda colocação no pleito, com 524 mil votos, perdendo justamente para Nikolas, com 3,119 milhões. Ana Elisa se tornou a deputada federal mais jovem da história de Minas Gerais, com apenas 21 anos.

Confira a publicação de Ana Elisa via Instagram:

*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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