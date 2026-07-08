Nikolas lidera ranking de deputados com maior relevância nas redes

(FOLHAPRESS) - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) lidera ranking da Nexus de desempenho nas redes sociais montado com base em um grupo de congressistas dos espectros de direita, centro e esquerda com maior número de seguidores nas plataformas.

A jovem liderança do PL atingiu uma pontuação global de 80,29 em uma escala de 0 a 100 do Índice de Relevância nas Redes, acima de outros 14 perfis analisados no levantamento.

O número representa mais que o dobro do registrado pelo segundo colocado, o deputado Fábio Teruel (MDB-SP), que bateu 35,92, e pelo terceiro, o deputado Gustavo Gayer (PL-GO), que chegou a 25,82.

Atrás deles vêm os deputados Erika Hilton (PSOL-SP) e André Janones (Rede-MG), com 22,13 e 18,23, respectivamente.

Para a análise, foram listados os deputados federais - 5 de esquerda, 5 de centro e 5 de direita - com o maior número de seguidores no Instagram. Então, foram coletadas publicações feitas de 1º de fevereiro a 30 de abril nos perfis oficiais dos selecionados no X, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

O índice é calculado a partir da frequência de publicação (posts), do engajamento (interações ponderadas), do alcance (seguidores) e da eficiência (média de interações por post).

Por esses critérios, a Nexus selecionou, do campo da direita, Marco Feliciano (PL-SP), Sargento Fahur (PL-PR) e Douglas Viegas (União Brasil-SP), além de Nikolas e Gustavo Gayer.

Do centro, foram considerados Tiririca (PSD-SP), Delegado Bruno Lima (Podemos-SP), Delegado Palumbo (Podemos-SP) e Túlio Gadelha (PSD-PE), assim como Fábio Teruel.

Da esquerda, por sua vez, foram estudadas as redes de Erika, Janones, Tabata Amaral (PSB-SP), Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Engajamento

Segundo a análise da Nexus, mais de metade do engajamento (52,6%) se concentrou nos cinco deputados de direita, com média de 137 mil interações por publicação, mais que o dobro da registrada pela esquerda (média 65 mil). O centro respondeu por 27,1% das interações e a esquerda, por 20,3%.

No recorte por rede social, Nikolas lidera no Instagram, com pontuação de 91,05; no X, com 100; e no TikTok, com 87,73. No Facebook, com 63,99, e no YouTube, com 82,67, quem fica à frente é Fábio Teruel.

Os dados indicam que cada plataforma tem um perfil de audiência diferente. No YouTube, o campo da direita registrou maior média de interação por post, mas a diferença se estreita em relação à esquerda no X, com os conteúdos de Erika Hilton sobre misoginia, transfobia e direitos trabalhistas.

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No Facebook, o centro se destaca, com os conteúdos focados em transmissões de orações e motivação cristã de Fábio Teruel e a base de audiência focada em segurança pública de Delegado Palumbo.