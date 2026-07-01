A suspeita de aliados de Flávio Bolsonaro e a negativa de Nikolas Ferreira

O entorno de Flávio Bolsonaro suspeita que Nikolas Ferreira possa ter tido alguma participação no vídeo divulgado por Michelle Bolsonaro na semana passada.

Aliados do senador dizem enxergar semelhanças entre o texto e o formato da gravação da ex-primeira-dama e os vídeos publicados pelo deputado.

A coluna perguntou à assessoria de Nikolas se o parlamentar participou, direta ou indiretamente, da elaboração do texto ou da edição do vídeo e se tinha conhecimento prévio da gravação.

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As respostas foram ‘não’.