A suspeita de aliados de Flávio Bolsonaro e a negativa de Nikolas Ferreira
Deputado mineiro nega qualquer envolvimento na gravação do vídeo divulgado pela ex-primeira-dama
compartilheSIGA
O entorno de Flávio Bolsonaro suspeita que Nikolas Ferreira possa ter tido alguma participação no vídeo divulgado por Michelle Bolsonaro na semana passada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Aliados do senador dizem enxergar semelhanças entre o texto e o formato da gravação da ex-primeira-dama e os vídeos publicados pelo deputado.
A coluna perguntou à assessoria de Nikolas se o parlamentar participou, direta ou indiretamente, da elaboração do texto ou da edição do vídeo e se tinha conhecimento prévio da gravação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As respostas foram ‘não’.