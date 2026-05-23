Deputados federais mais votados em 2022 têm maior engajamento nas redes

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Os três deputados federais mais votados de Minas Gerais nas eleições de 2022 estão entre os parlamentares mineiros com maior engajamento nas redes sociais. O ranking também tem como destaque Maurício do Vôlei (PL), que aparece entre os quatro primeiros colocados. Levantamento da Opus Consultoria & Pesquisa mostra que Nikolas Ferreira (PL) lidera com ampla vantagem o desempenho orgânico no Instagram, seguido por Duda Salabert (Psol), Maurício e André Janones (Avante), que completam as primeiras posições do ranking.

O estudo considerou o período entre 1º de janeiro e 20 de maio deste ano e analisou 8,2 mil publicações feitas pelos deputados federais mineiros no Instagram. Ao todo, foram registrados 188,9 milhões de engajamentos brutos na plataforma, considerando apenas interações orgânicas e públicas, sem impulsionamento pago. Os dados foram extraídos na última quinta-feira (21) a pedido do Estado de Minas por meio da API (Application Programming Interface) da própria rede social.

Nikolas Ferreira, deputado mais votado de Minas Gerais em 2022, com 1,4 milhão de votos, aparece em um patamar isolado no ranking. O parlamentar acumulou 156,4 milhões de interações no período, número que representa, sozinho, cerca de 83% de todo o engajamento registrado entre os deputados mineiros no recorte analisado.

Com mais de 22,1 milhões de seguidores no Instagram, Nikolas fez 104 publicações entre janeiro e maio e alcançou média de 1,5 milhão de interações por postagem, desempenho muito acima dos demais parlamentares. Suas publicações costumam abordar críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pautas ligadas ao conservadorismo e temas de forte repercussão entre sua base de apoiadores.

Na avaliação do diretor da Opus Consultoria & Pesquisa, Matheus Dias, o desempenho do deputado o coloca em uma categoria distinta dos demais parlamentares mineiros. “Hoje o Nikolas é um ponto fora da curva. Quando a gente olha o conjunto de todos os deputados federais de Minas Gerais, ele teve 83% de todo o engajamento orgânico no período. É um nome que excede muito as fronteiras geográficas de Minas Gerais, e uma das principais vozes do campo conservador Brasil e isso reflete também no desempenho da rede social dele”, afirmou.

Matheus Dias pondera, no entanto, que desempenho digital e votação não são métricas necessariamente equivalentes. Segundo ele, há parlamentares com perfis eleitorais mais regionais, que dependem menos de presença digital massiva e mais de articulação com bases locais.

“Os mais votados costumam ter bom desempenho digital, mas existe também um outro perfil de parlamentar, que é aquele deputado muito forte em uma região, com identificação local e boa relação com lideranças políticas. São perfis diferentes e que entregam resultados digitais diferentes”

Matheus Dias, diretor da Opus Consultoria & Pesquisa



Conexão com o eleitorado

Na segunda colocação do ranking aparece Duda Salabert, com 6,8 milhões de interações no período. Terceira mais votada de Minas em 2022, com mais de 200 mil votos, a deputada tem 735,8 mil seguidores no Instagram e fez 352 publicações entre janeiro e maio, alcançando média de 19,3 mil interações por postagem.

Segundo Matheus Dias, o desempenho da parlamentar chama atenção pela capacidade de mobilização proporcional à base de seguidores. A deputada mantém presença digital voltada à defesa de pautas ligadas à agenda ambiental e aos direitos humanos, além de comentar temas do debate nacional e fazer oposição ao bolsonarismo.

“Duda tem uma taxa de engajamento bastante relevante. Ela traz pautas que são relevantes para o público que quer atingir, posicionamentos que refletem a opinião e o sentimento dos eleitores no campo progressistas, e por isso ela consegue um desempenho tão bom em termos de engajamento bruto mesmo com uma base de seguidores muito menor do que a de outros nomes”, explicou.

Em terceiro lugar no ranking aparece Maurício do Vôlei, com 6,4 milhões de interações. O deputado soma 2,3 milhões de seguidores no Instagram, fez 217 publicações no período analisado e registrou média de 29,3 mil interações por postagem. Seus conteúdos são marcados por críticas ao governo Lula, pautas alinhadas ao bolsonarismo e republicações frequentes do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato da oposição à Presidência da República.

André Janones surge na quarta posição, com 5,9 milhões de interações. Segundo mais votado de Minas em 2022, com 238 mil votos, o deputado conta com 2,5 milhões de seguidores e teve a maior média de interações por publicação entre os nomes logo atrás de Nikolas: 60,4 mil por post, com apenas 98 publicações no período.

Janones ganhou protagonismo nacional na comunicação digital durante a campanha presidencial de 2022 e mantém atuação nas redes voltada à defesa de pautas do governo federal, divulgação de ações do Executivo e embates frequentes com adversários políticos.

Postagens

O levantamento da Opus ainda indica que volume de publicações, isoladamente, não garante melhor desempenho. Rogério Correia (PT), por exemplo, liderou em número de postagens, com 643 publicações entre janeiro e maio, mas apareceu na quinta colocação em engajamento, com 2,3 milhões de interações e média de 3,6 mil por postagem.

Segundo Matheus Dias, o algoritmo do Instagram tende a privilegiar menos a frequência de publicações e mais a capacidade de um conteúdo gerar reação entre os usuários. “O Instagram premia muito mais quem consegue gerar engajamento, porque isso é um sinal para o algoritmo que aquele conteúdo desperta alguma emoção, seja positiva ou negativa. Quanto maior essa reação, maior a distribuição da publicação”, explicou.

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O diretor da Opus também destacou que o levantamento considera apenas interações orgânicas, sem impulsionamento pago, o que permite mensurar o alcance efetivo dos parlamentares sem interferência de investimento financeiro na distribuição de conteúdo. “É aquilo que realmente chegou no eleitor de forma não impulsionada, sem que a equipe pagasse para ampliar o alcance”, destacou.