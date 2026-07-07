Nikolas nega ter colaborado com vídeo de Michelle Bolsonaro sobre Flávio

Por meio de sua assessoria, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) divulgou uma nota em que nega ter envolvimento com o vídeo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) com críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República.

O posicionamento veio após a jornalista Andréia Sadi, da Globonews, dizer que o vídeo teve envolvimento de profissionais que conhecem o modelo usado pelo mineiro nas redes sociais: “Quem está acompanhando de perto disse que teve gente que trabalha com o Nikolas, ou que trabalhou, ou conhece como Nikolas faz os vídeos dele, que ajudou a Michelle a fazer aquele vídeo”.

A fala de Sadi veio em meio a um debate sobre a intenção do vídeo. Ela sustentava que o movimento da ex-primeira-dama foi profundamente calculado.

“A informação é absolutamente falsa” e “baseada em especulações”, disse a assessoria do deputado. “Nem o deputado Nikolas Ferreira, nem qualquer integrante de sua equipe participou da concepção, roteirização, produção, gravação, edição ou qualquer outra etapa relacionada ao referido vídeo”, emendou.

“Reiteramos que não houve qualquer tipo de colaboração, orientação ou envolvimento de Nikolas Ferreira ou de profissionais vinculados ao seu gabinete ou de sua equipe na produção do conteúdo mencionado”, conclui a nota.

Vídeos de Nikolas

Nikolas é o político brasileiro com mais engajamento nas redes sociais. Conforme levantamento da Nexus divulgado nesta terça-feira (7/7), ele tem mais que o dobro de interações que o segundo deputado com mais engajamento.

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Um dos sucessos no Instagram do mineiro são os vídeos com fundo preto, que viraram uma assinatura. Em janeiro do ano passado, Nikolas divulgou um vídeo sugerindo que o governo Lula (PT) poderia impor taxações ao Pix. O post alcançou mais de 9 milhões de curtidas.

