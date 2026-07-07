Assine
overlay
Início Política
JUSTIÇA

Acusado de assédio, ministro do STJ apresenta laudo de disfunção erétil

Defesa alega que condição inviabilizaria situação denunciada por jovem de 18 anos; acusação afirma que magistrado teria assediado filha de amigos

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
07/07/2026 18:03

compartilhe

SIGA
×
Marco Buzzi é alvo de duas acusações de importunação sexual
Marco Buzzi é alvo de duas acusações de importunação sexual crédito: Gustavo Lima/STJ

A defesa de Marco Buzzi, ministro afastado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) por denúncias de importunação sexual, apresentou um laudo de disfunção erétil para se defender de uma acusação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Metrópoles, o relatório, de fevereiro deste ano, indica que, além de disfunção erétil de origem multifatorial, Buzzi tem hipogonadismo (deficiência na produção de hormônios sexuais nos testículos), ausência de libido e de ejaculação anterógrada (comum).

O laudo conclui que o diagnóstico “não respalda hipótese de função sexual exacerbada”. Assim, foi anexado para contestar a denúncia, e a defesa alega que a condição inviabilizaria a denúncia.

Ministro acusado de assédio

Uma jovem de 18 anos, filha de amigos de Buzzi, relatou ter sido assediada durante uma viagem de férias em Balneário Camboriú (SC), em janeiro passado. Ela afirmou que o ministro tentou agarrá-la em três ocasiões enquanto eles estavam no mar e disse ter sentido ele de pênis ereto quando tentava segurá-la.

Leia Mais

Após a denúncia, uma servidora terceirizada do STJ também acusou o magistrado de importunação. O caso é investigado por procedimento interno, além de apurado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Buzzi nega ambas as acusações. A defesa dele também apresentou um depoimento de uma testemunha do primeiro caso que disse que o ministro e a denunciante permaneceram afastados por cerca de um metro e meio no mar, e ele apenas ofereceu ajuda com a mão para ela sair da água.

Tópicos relacionados:

marco-buzzi ministro stj

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay