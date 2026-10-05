Divinópolis vira protagonista da política mineira

Com 171 mil eleitores, uma cidade do Centro-Oeste mineiro conquistou um protagonismo improvável no estado. Elegendo governador, senador e deputados estaduais e federais, Divinópolis se consolidou como referência da política mineira nesta eleição.

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A “Princesinha do Oeste” é a cidade natal do governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos), que, inclusive, começou a carreira política como vereador da cidade. O irmão gêmeo dele, o deputado federal eleito Gleidson Azevedo (Republicanos), foi prefeito da cidade. Outro irmão, Eduardo Azevedo (PL), foi reeleito deputado estadual.

Mas os sucessos de Divinópolis na eleição em Minas não estão restritos à família Azevedo. Domingos Sávio (PL), ex-prefeito da cidade, foi o mais votado para o Senado Federal. Apesar de ter nascido em São Tiago, no Campo das Vertentes, começou a carreira política em Divinópolis, onde tem grande identificação.

A esquerda divinopolitana também se deu bem no pleito deste ano. Natural do município do Centro-Oeste, a influenciadora Ana Elisa (PT), de apenas 21 anos, foi eleita deputada federal, a mais jovem que já venceu em Minas. Ela teve 524 mil votos e foi a segunda mais votada no estado, atrás apenas do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que teve mais de 3 milhões.

A deputada estadual Lohanna França (PV), mais uma expoente da esquerda mineira natural de Divinópolis, conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados. Ela nasceu em Vila Velha (ES), mas se mudou para a Princesinha do Oeste, onde foi vereadora.

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Por fim, a professora Gleide Andrade (PT), que também é de Divinópolis, conquistou uma vaga de deputada federal. Ela já havia disputado a eleição em 2022, mas ficou como suplente.