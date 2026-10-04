Confira os 20 candidatos mineiros mais bem votados para a Câmara
Entre eles, 16 são parlamentares reeleitos e quatro vão ocupar, pela primeira vez, uma cadeira de deputado federal
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O PL fez a maior bancada de deputados federais por Minas Gerais, com 21 parlamentares, seguido pelo PT, que conquistou 13 cadeiras. A relação final dos eleitos ainda não foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e depende da votação total obtida pelos partidos e pelos candidatos no estado. A reportagem está em atualização.
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Confira os 20 deputados mais bem votados e a quantidade de cadeiras que cada partido terá.
Confira a lista dos 20 mais bem votados
Nikolas Ferreira (PL) - 27,56% dos votos válidos (3.103.291 votos) - REELEITO
Ana Elisa (PT) - 4,63% dos votos válidos (521.810 votos) - ELEITO
Duda Salabert (PSOL) - 2,04% dos votos válidos (229.224 votos) - REELEITO
Reginaldo Lopes (PT) - 1,88% dos votos válidos (212.157 votos) - REELEITO
Rogério Correia (PT) - 1,64% dos votos válidos (184.334 votos) - REELEITO
Pinheirinho (PP) - 1,30% dos votos válidos (146.385 votos) - REELEITO
Zé Vitor (PL) - 1,29% dos votos válidos (144.951 votos) - REELEITO
Ana Pimentel (PT) - 1,28% dos votos válidos (144.161 votos) - REELEITO
Weliton Prado (PSD) - 1,15% dos votos válidos (129.334 votos) - REELEITO
Gleide Andrade (PT) - 1,13% dos votos válidos (127.698 votos) - ELEITO
Gleidson Azevedo (Republicanos) - 1,12% dos votos válidos (125.925 votos) - ELEITO
Paulo Guedes (PT) - 1,07% dos votos válidos (120.001 votos) - REELEITO
Pedro Rousseff (PT) - 1,05% dos votos válidos (117.994 votos) - ELEITO
Diego Andrade (PSD) - 0,97% dos votos válidos (109.148 votos) - REELEITO
Miguel Ângelo (PT) - 0,97% dos votos válidos (108.915 votos) - REELEITO
Bruno Farias (Republicanos) - 0,96% dos votos válidos (108.102 votos) - REELEITO
Dandara (PT) - 0,96% dos votos válidos (107.990 votos) - REELEITO
Lohanna (PV) - 0,96% dos votos válidos (107.961 votos) - ELEITO
Rodrigo de Castro (União) - 0,92% dos votos válidos (103.708 votos) - REELEITO
Delegado Marcelo Freitas (União) - 0,90% dos votos válidos (101.734 votos) - REELEITO
Quantos deputados federais cada bancada / federação mineira deve eleger
PL: 21
Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV): 13 cadeiras (PT 12, PV 1)
Federação União Progressista (União/PP): 6 cadeiras (PP 3, União 3)
PSD: 3 cadeiras
Republicanos: 2 cadeiras
Federação PSOL/Rede: 2 cadeiras
MDB: 1 cadeira
Avante: 1 cadeira
Podemos: 1 cadeira
PSB: 1 cadeira
Federação PSDB/Cidadania: 1 cadeira (PSDB)
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Federação Renovação Solidária (PRD/Solidariedade): 1 cadeira (PRD)