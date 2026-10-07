‘Para o povo trabalhador, proteção; para o bandido, prisão’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou nesta quarta-feira (7/10) um novo lema em meio à campanha pela reeleição: "Para o povo trabalhador, a proteção. Para o bandido, a prisão".

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O petista defendeu a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, apresentada pelo governo federal, que traz mudanças estruturais para aumentar a participação da União no enfrentamento à criminalidade, principalmente ao crime organizado.

"Na hora que a gente definir a aprovação da PEC, nós vamos aprovar o Ministério da Segurança Pública, para que a gente possa fazer funcionar o Sistema Único de Segurança Pública (Susp)", disse Lula.

Ele avaliou que os estados "não deram conta" de enfrentar o crime: "Então queremos uma mudança para que a União possa entrar na questão de segurança, melhorando a participação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Penal."

Ana Elisa com Lula

A declaração foi dada em um encontro com congressistas progressistas que cumprem mandato e que foram eleitos no domingo (4/10). Ao lado dele, estava a jovem mineira Ana Elisa, eleita deputada federal com a maior votação do partido no país.

Aos 21 anos, ela virou referência na esquerda pelo uso das redes sociais na campanha e tem cobrado maior dedicação ao digital na disputa do segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL).

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Neste contexto, como noticiou o Estado de Minas, ela viajou para Brasília (DF) para discutir com Lula as estratégias usar as redes para virar o jogo até 25 de outubro.

