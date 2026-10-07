Renan Santos nega apoio a Lula: ‘Odeio o PT’

O ex-candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) negou boatos de que apoiaria a candidatura do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). Nas redes sociais, o ex-postulante alega odiar o Partido dos Trabalhadores e que jamais votaria no Lula.

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As suposições sobre seu apoio no pleito de 25 de outubro começaram com uma publicação em que Renan mostrava novas cortinas compradas para a sala de sua casa, na cor vermelha.

“Pessoal, boa noite. E eu que comprei cortinas vermelhas aqui pra casa? Antes eu comprava só branca, pra acordar às 5h da manhã, mas quando você quer dormir um pouco mais você não consegue. Gosto da ideia”, afirmou em um story. Na sequência, tirou uma foto em que mostrava novamente o cenário com a legenda: “Gosto da cortina vermelha”.

Como a cor vermelha é relacionada à cor do partido lulista, apoiadores do presidente nacional do Partido Missão interpretaram que as postagens dele significariam uma expressão velada de apoio a Lula na tentativa de reeleição.

A alegação, porém, foi logo desmentida por Renan. Também através dos stories do Instagram, ele questionou as pessoas apontarem que a escolha da cortina significa o apoio e negou veementemente. “Eu odeio o PT, eu jamais vou votar no Lula. Isso é só uma cortina”, afirmou.

Apesar das críticas ao PT, Renan também demonstra posicionamento supositório a Flávio Bolsonaro e já descartou apoio ao bolsonarista no segundo turno. Em outras postagens, ele afirma que o eleitor do Flávio não tem coragem de admitir que vota no candidato da rachadinha, o que recebeu R$ 130 milhões do Banco Master. “O eleitor do Flávio tá com vergonha e ele tem que votar no ladrão”, afirmou. Ele ainda completou que “não existe consciência, não existe nenhuma dimensão moral em votar no Flávio Bolsonaro”.

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“Ele é bandido e as chances dele vencer Lula no segundo turno são pequenas. Com que cara de tacho vocês vão ficar quando o Flávio for pro segundo turno e o Lula demolir ele e ele for demolido, mostrando todas as incoerências e os crimes que ele cometeu?”, questionou.