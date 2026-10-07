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GUERRA DIGITAL

É falso que ‘Exército do Lula’ divulgou que Flávio Bolsonaro vai acabar com o voto feminino

Alvo de fake news, canal do deputado no WhatsApp para apoiar o presidente é atacado por influenciadores; conheça a estratégia para derrubar o grupo

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Repórter
07/10/2026 07:57 - atualizado em 07/10/2026 08:02

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Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado federal André Janones (Rede-MG)
O deputado federal André Janones (Rede-MG) criou o canal "Exército de Lula" para mobilizar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação

Influenciadores de direita utilizam informações falsas para tentar derrubar o canal “Exército do Lula”, criado no WhatsApp pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) para mobilizar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A principal justificativa para as denúncias contra o grupo é a de que o canal teria divulgado que Flávio Bolsonaro (PL-RJ), caso fosse candidato à Presidência, proibiria o voto feminino. A informação, no entanto, é falsa.

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O canal de Janones não publicou conteúdo falso sobre Flávio Bolsonaro. O espaço, que ultrapassou 1,5 milhão de inscritos, foi criado para reunir eleitores do presidente Lula dispostos a participar da campanha digital para a reeleição.

Ação coordenada para derrubar o canal

Integrantes da comunicação do Partido Liberal (PL) organizaram uma ação coordenada com influenciadores para tentar tirar o canal do ar. Em uma reunião por videoconferência, o grupo discutiu as estratégias contra o espaço de Janones.

Parte dos participantes do encontro virtual entrou no canal do WhatsApp e passou a fazer denúncias em massa na plataforma com o objetivo de derrubá-lo.

André Janones comentou a ofensiva nas redes sociais. “Estão tentando derrubar o Exército do Lula. Nós acabamos de bater um milhão de pessoas inscritas no canal do WhatsApp, mas o que está acontecendo: os bolsonaristas, a extrema-direita, os apoiadores do Flávio começaram a fazer denúncia em massa para derrubar o meu perfil”, declarou.

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Como reação à tentativa de derrubada, o deputado criou uma página no Instagram também voltada à divulgação de conteúdos relacionados à campanha de Lula.

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