Ana Elisa vai encontrar Lula para discutir campanha digital do PT

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A deputada federal eleita Ana Elisa (PT) viaja nesta terça-feira (6/10) a Brasília (DF) para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para discutir a campanha de segundo turno do petista. A informação foi confirmada pela própria parlamentar à reportagem do Estado de Minas na manhã desta terça. O encontro ocorre em meio às articulações do partido para o segundo turno da eleição presidencial.

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Aos 21 anos, Ana Elisa recebeu 524.219 votos em sua primeira disputa eleitoral e será a deputada federal mais jovem eleita por Minas Gerais. Após o primeiro turno, a petista passou a defender que o partido amplie a mobilização nas redes sociais durante a campanha de Lula.

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Para ela, o resultado do primeiro turno não encerra a disputa, e as plataformas digitais devem ocupar posição central na estratégia da esquerda nas próximas semanas. O desempenho de Ana Elisa nas urnas foi impulsionado, principalmente, pela sua atuação nas redes sociais. Somente no Instagram, a parlamentar eleita acumula mais de 2 milhões de seguidores.