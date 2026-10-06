Cleitinho faz procedimento estético após ser eleito governador de Minas

Menos de 24 horas após ser eleito governador de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos) passou por procedimentos estéticos no rosto. O atendimento foi registrado em vídeo publicado nas redes sociais nessa segunda-feira (5/10), um dia após a vitória do senador no primeiro turno da eleição estadual.

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Na gravação, Cleitinho brinca sobre a própria altura ao conversar com a cirurgiã-dentista Deise Alves. O governador eleito contou que o assunto havia surgido durante a campanha e perguntou se seria possível ficar mais alto.

“Tirei uma foto com todos os candidatos e o pessoal começou a perguntar minha altura. Eu tenho 1,5 m. Quero saber se você consegue aumentar minha altura?”, perguntou à cirurgiã-dentista. À reportagem, o senador confirmou que tem 1,65m.

A profissional respondeu em tom bem-humorado que não conseguiria atender ao pedido, mas propôs cuidados com o rosto após o período eleitoral. “Ô, Cleitinho, a altura está difícil. Essa eu não consigo, não. Agora, o seu rosto eu consigo. Esse eu consigo melhorar e deixar muito bem. Agora, depois da campanha, desse tempo exaustivo aí, você teve que rodar o estado inteiro. Rodou ou não rodou?”, perguntou.

“Rodei muito”, respondeu o governador eleito. “Então agora é a hora de a gente cuidar do rosto, está bom? Bora”, completou Deise. Na legenda da publicação, a profissional detalhou os procedimentos realizados.

Segundo Deise, o atendimento incluiu preenchimento em áreas estratégicas, aplicação da tecnologia Herus Full, bioestimulador de colágeno e Lha La Peel. A profissional afirmou que o protocolo foi personalizado para preservar a “naturalidade, a harmonia e a identidade” de Cleitinho.

“Depois de 45 dias intensos de campanha, muitas estradas, compromissos e uma vitória que entra para a história de Minas, hoje foi dia dele se cuidar”, escreveu.

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Na mesma publicação, ela afirmou considerar especial receber Cleitinho na clínica logo após a eleição e desejou sucesso ao governador eleito na próxima gestão. “Governador eleito ontem. Paciente cuidado hoje. E uma nova história começando”, concluiu.

