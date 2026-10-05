Cleitinho promete governar para todos: 'Vou honrar vocês até a minha morte'

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi eleito governador de Minas Gerais no primeiro turno neste domingo (4/10), com 55,4% dos votos válidos. O deputado federal Patrus Ananias (PT) terminou a disputa em segundo lugar, com 26,3%. Na sequência ficaram Flávio Roscoe (PL), com 6,9%; o governador Mateus Simões (PSD), com 4,6%; e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), com 3,5%. Gabriel Azevedo (MDB) obteve 2% dos votos válidos. Ben Mendes (Missão) somou 0,7%; Indira Xavier (UP) e Professor Tulio Lopes (PCB), 0,1% cada; Rafael Duda (PSTU), 0,04%; e Henrique Areas (PCO), 0,01%, com a candidatura anulada sub judice.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Cleitinho acompanhou a apuração em uma churrascaria de Divinópolis, sua cidade natal, no Centro-Oeste de Minas, cercado por familiares, amigos e aliados. Confirmada a vitória, deixou o local em direção à Praça do Santuário, onde foi recebido por apoiadores e fez seu primeiro pronunciamento como governador eleito.

No discurso, sinalizou que pretende abrir espaço na próxima administração para adversários enfrentados nas urnas. Citou nominalmente o atual governador, Mateus Simões (PSD), além de Flávio Roscoe (PL) e Gabriel Azevedo (MDB), e afirmou que pretende preservar iniciativas que considere positivas da atual gestão. “A partir de amanhã, a gente vai sentar. Esse é o foco. O foco agora é a transição. A gente vai conversar com o Mateus Simões. Inclusive, eu quero fazer um convite para ver se o Mateus Simões quer ficar no governo. O que for bom, a gente vai dar continuidade”, declarou.

A disposição para incorporar propostas apresentadas ao longo da campanha também foi destacada pelo republicano. “Vou pegar tudo o que é bom de cada um para a gente poder fazer um governo justo”, declarou. Durante a comemoração, Cleitinho vestia uma camisa estampada com fotos do irmão e do pai, ambos vítimas de câncer, aos quais dedicou a vitória. O senador agradeceu a Deus, pediu uma salva de palmas para Jesus Cristo e cantou um trecho do louvor “Deus de Obras Completas”: “Eu vou viver a totalidade da promessa”.

Diante dos apoiadores, o governador eleito fez um agradecimento especial à população de Divinópolis, cidade onde iniciou sua trajetória política, e afirmou que pretende governar também para os mineiros que não lhe deram o voto. “Eu amo Divinópolis, eu amo minha cidade. Se eu cheguei aqui, eu devo a cada um de vocês. Eu nunca vou decepcionar vocês. Tudo o que acontece na minha vida eu devo a Deus e a vocês. Eu vou honrar vocês até a minha morte. Obrigado por tudo.”

Cleitinho também reservou parte do pronunciamento à imprensa e prometeu respeito aos profissionais de comunicação durante o mandato. “Gostaria de dizer que vocês serão muito respeitados no meu governo. Eu vou defender a liberdade de expressão”, emendou.

Ao se dirigir ao eleitorado mineiro, pregou a pacificação política e reafirmou compromissos assumidos durante a campanha. Entre eles, destacou a promessa de reduzir o IPVA em Minas, proposta que foi alvo de questionamentos de adversários ao longo da disputa eleitoral. “Eu quero falar para cada um dos mineiros, que votou ou não em mim: eu vou honrar cada um de vocês. Eu quero ser o governador que quer pacificar. Tudo o que eu falei na campanha, eu vou trabalhar para cumprir. Eu vou reduzir o IPVA de Minas Gerais”, prometeu.

O republicano apontou ainda a recuperação das estradas e a saúde entre as prioridades da futura gestão e adotou um discurso de combate à corrupção e ao desvio de recursos públicos. “Eu vou melhorar as estradas, a saúde, tudo o que estiver ao meu alcance eu vou fazer. E o mais importante: essas mãos aqui são limpas. Nunca mais vai ter roubo. Acabou essa patifaria. O dinheiro é de vocês e vai voltar para vocês.”

Ao tratar da futura equipe do governo, Cleitinho ressaltou que buscará compor um secretariado de perfil técnico, formado, segundo ele, por pessoas capacitadas para as respectivas funções. O governador eleito não antecipou a definição da composição do primeiro escalão, mas garantiu que a Secretaria de Estado de Educação será comandada por uma mulher da rede pública estadual. “Meu secretariado e as pessoas que estarão comigo serão capacitadas e competentes. Um governo técnico e eficiente. Eu tenho humildade de buscar cada um para fazer um governo justo, um governo melhor.”

A relação com o governo federal também estará entre os primeiros desafios da nova administração. Cleitinho disse que pretende manter diálogo com Brasília independentemente de quem vencer o segundo turno da eleição presidencial, sobretudo para discutir a dívida de Minas com a União e buscar avanços em áreas como saúde e educação. Apesar do discurso, o senador ressaltou o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno na disputa pela Presidência, que concorre contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao comentar a própria trajetória, Cleitinho atribuiu a vitória à fé e ao apoio popular. O republicano lembrou que, em cerca de uma década, passou de vendedor ao cargo de governador de Minas Gerais, depois de exercer mandatos de vereador, deputado estadual e senador. O governador eleito também prometeu ampliar a presença do Estado no Vale do Jequitinhonha e no Norte de Minas. Segundo ele, as duas regiões terão maior participação no orçamento estadual e deverão contar com estruturas administrativas que permitarão ao chefe do Executivo despachar diretamente das regiões.

