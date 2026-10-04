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Eleições 2026

Empresário supermercadista vai assumir a vaga de Cleitinho no Senado

Primeiro suplente assume cadeira deixada pelo senador, eleito governador no primeiro turno das eleições. Coelho Diniz ficará no cargo até fevereiro de 2031

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
04/10/2026 21:00 - atualizado em 04/10/2026 21:00

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O suplente Alex Coelho Diniz ao lado do senador Cleitinho Azevedo, que vai deixar o cargo para assumir o governo de Minas
O suplente Alex Coelho Diniz ao lado do senador Cleitinho Azevedo, que vai deixar o cargo para assumir o governo de Minas crédito: Reprodução/Redes Sociais

Com a eleição em primeiro turno de Cleitinho Azevedo (Republicanos) para o governo de Minas, sua vaga no Senado será assumida pelo empresário Alex Coelho Diniz (PL), 53 anos, de Governador Valadares, no Leste mineiro. Ele exercerá o cargo até fevereiro de 2031, quando terminaria o mandato do senador.

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Coelho Diniz é irmão do deputado federal Hercílio Diniz (MDB), que não concorreu à reeleição neste ano para apoiar o filho, Vinicius Diniz (PL), na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.

A família é dona de uma tradicional rede de supermercados do Leste mineiro, o Grupo Coelho Diniz, com cerca de 22 lojas na região, e também está entre os maiores acionistas da rede supermercadista Pão de Açúcar.

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A entrada de Alex Coelho Diniz na política eleitoral ocorreu em 2022, quando aceitou ser o primeiro suplente de Cleitinho na disputa pelo Senado. Foi sua primeira eleição. Na época, ele era filiado ao PSC, mesmo partido de Cleitinho.

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Naquela disputa, Coelho Diniz declarou um patrimônio de R$ 66,1 milhões, entre propriedades e participações em empresas.

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