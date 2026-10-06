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ELEIÇÕES 2026

Natuza sobre Ana Elisa nas redes: ‘Tá dando aula pra turma do PT’

Jornalista diz que deputada de 21 anos deveria integrar campanha de Lula; parlamentar defende maior mobilização da esquerda nas redes

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
06/10/2026 09:23

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Aos 21 anos, a petista Ana Elisa é eleita a deputada federal mais jovem por Minas Gerais
Aos 21 anos, a petista Ana Elisa é eleita a deputada federal mais jovem por Minas Gerais crédito: Redes sociais/ @anaelisast

A jornalista Natuza Nery destacou o desempenho de Ana Elisa (PT) nas redes sociais e avaliou que a deputada federal eleita por Minas Gerais deveria ser incorporada à campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. Aos 21 anos, a petista recebeu 524.219 votos em sua primeira disputa eleitoral e será a deputada federal mais jovem eleita pelo estado.

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“Ela tá dando aula pra turma do PT. ‘Ah, vocês querem virar a eleição? Então vocês têm que usar rede social pra virar a eleição. Porque senão vocês não dão conta de virar’”, destacou Natuza citando o posicionamento de Ana Elisa.

A jornalista comparou a votação de Ana Elisa à da deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) e questionou por que a mineira ainda não teria sido chamada para contribuir com a estratégia da campanha de Lula. “A minha grande questão é por que uma deputada, uma política como essa, no momento seguinte a uma derrota acachapante, que foi pro partido ficar em segundo lugar num segundo turno, já não telefonaram”, disse.

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Natuza ponderou não ter informação sobre eventual convite feito à deputada, mas defendeu a participação da parlamentar no núcleo responsável pela campanha presidencial. “Essa é uma pessoa que tinha que ter sido chamada pra fazer parte do comitê da campanha de Lula”, avaliou.

A leitura da jornalista vai ao encontro de uma estratégia defendida pela própria Ana Elisa. Após a eleição, a deputada eleita sustentou que a esquerda precisa ampliar sua atuação nas plataformas digitais durante o segundo turno.

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Para Ana Elisa, o resultado do primeiro turno não define a disputa e ainda há espaço para uma mudança na dinâmica das redes ao longo da campanha. Segundo ela, as plataformas têm “memória fraca”, o que permitiria uma rápida alteração do debate político durante o período até a nova votação. A deputada eleita defendeu que a mobilização tradicional do PT e da esquerda nas ruas seja acompanhada agora de uma estratégia mais intensa no ambiente digital.

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