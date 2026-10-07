PL mobiliza influenciadores que usam fake para derrubar “Exército do Lula”

A comunicação do Partido Liberal (PL) organizou uma ação coordenada com influenciadores de direita, nesta terça-feira (6), para tentar derrubar um canal no WhatsApp. Criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), o espaço mobiliza apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Batizado de “Exército do Lula”, o canal surgiu após o primeiro turno para divulgar conteúdos da campanha petista. Nesta quarta, o grupo ultrapassou a marca de 1,5 milhão de inscritos.

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Para planejar a ofensiva, representantes do partido e influenciadores se reuniram por videoconferência. Em seguida, alguns participantes entraram no canal e passaram a fazer denúncias usando informações falsas na plataforma na tentativa de tirá-lo do ar.

O grupo ligado ao PL reclama da publicação de conteúdos que considera fake news sobre Flávio Bolsonaro (PL). Uma das queixas envolve a afirmação de que o candidato à Presidência proibiria o voto feminino. Contudo, isso é falso.

Apesar da alegação, o canal de Janones tem como foco reunir eleitores de Lula dispostos a ajudar na campanha digital pela reeleição e não divulgou informações falsas sobre Flávio.

Nas redes sociais, Janones comentou a tentativa de derrubada. “Estão tentando derrubar o 'Exército do Lula'. Nós acabamos de bater um milhão de pessoas inscritas no canal do WhatsApp, mas o que está acontecendo: os bolsonaristas, a extrema-direita, os apoiadores do Flávio começaram a fazer denúncia em massa para derrubar o meu perfil”, disse.

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Como reação, o deputado criou uma página no Instagram também voltada à divulgação de conteúdos relacionados à campanha de Lula.