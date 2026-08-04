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ELEIÇÕES 2026

Janones critica campanha 'fofa' da esquerda: 'Arrogantes de salto alto''

Em postagem no X, deputado alertou para engajamento e narrativas da direita nas redes sociais, o que chamou de 'massacre', além citar uso de 'fake news'

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
04/08/2026 12:01

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Deputado federal apontou força de bolsonaristas e alertou para 'arrogantes de salto alto que acham que já ganhamos'
André Janones (Rede-MG) apontou "força" do bolsonarismo e alertou para "arrogantes de salto alto que acham que já ganhamos" a eleição crédito: Jorge Lopes/EM/D.A Press

O deputado federal André Janones (Rede-MG) usou as redes para criticar a campanha feita pela esquerda até o momento. A postagem, feita pelo parlamentar nessa segunda-feira (3/7), apontou um atraso esquerdista em relação à direita, além de alertar para a disseminação de "fake news", controle de narrativas e engajamento do lado bolsonarista.

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Na publicação, o deputado equiparou as campanhas atuais com "treinar fofo", gíria utilizada para treinos físicos com pouco ânimo ou força. A comparação foi feita entre as campanhas esquerdistas e bolsonaristas, na qual Janones afirmou que a oposição está avançada em relação ao seu campo partidário.

"Todo mundo conhece o conceito de treinar fofo? Pois, tá (sic) pintando uma campanha fofa do nosso campo. Todo mundo preocupado com desgraça de figurinha de zap, rap do Silva e em postar qual foto de urna usar, enquanto do lado bolsonarista o pau já começou a cantar: fake News rolando solta, domínio TOTAL da narrativas, e massacre em termos de engajamento nas redes", declarou o candidato à reeleição.

O político aproveitou a postagem para incentivar uma mudança na campanha até o início do período eleitoral oficial, afirmando que há tempo para "acertar os ponteiros e jogar como time grande, sem nojinho ou frescura", e "fazer o que tem que ser feito para ganhar".

Janones ainda provocou uma parcela da esquerda que, segundo ele, acha que a eleição já está ganha. Para o deputado, se não mudarem o discurso, os "arrogantes de salto alto ou alienados nem vão entender de onde veio a surra".

O candidato à reeleição foi um dos pilares da campanha eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022, quando utilizou das redes para combater o bolsonarismo e as disseminações de "fake news". O parlamentar já havia criticado campanhas esquerdistas em outros momentos, inclusive após a eleição de Lula.

Confira a postagem feita pelo deputado:

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