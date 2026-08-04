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OPERAÇÃO SEM DESCONTO

Familiares de senador são alvos de operação da PF contra desvios do INSS

Mandados são cumpridos no DF e no Maranhão para apurar ocultação de recursos ligados às fraudes em descontos irregulares no INSS

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
04/08/2026 08:41

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Dinheiro apreendido pela PF
Ao todo, são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Maranhão, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) crédito: Reprodução/Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (4/8), uma nova fase da Operação Sem Desconto para investigar a suposta prática de lavagem de dinheiro relacionada ao esquema de fraudes em descontos irregulares sobre benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ao todo, são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Maranhão, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Segundo o portal g1, entre os alvos da operação estão a esposa, uma filha e duas irmãs do senador Weverton Rocha (PDT-MA). O parlamentar já havia sido alvo de uma fase anterior da Operação Sem Desconto, deflagrada em dezembro de 2025.

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De acordo com a PF, esta fase da operação busca aprofundar as investigações sobre movimentações financeiras e patrimoniais consideradas suspeitas. Os investigadores apuram indícios de que pessoas físicas e jurídicas, contas bancárias de terceiros, estruturas empresariais e operações com dinheiro em espécie teriam sido utilizadas para ocultar a origem e a destinação dos recursos supostamente obtidos de forma ilícita.

Segundo a corporação, o objetivo é esclarecer a origem e o destino dos valores movimentados, identificar a finalidade dos repasses e individualizar a conduta dos investigados.

Investigação

A Operação Sem Desconto foi deflagrada após investigações iniciadas em abril de 2025 revelarem um suposto esquema criminoso de descontos irregulares sobre benefícios pagos pelo INSS entre 2019 e 2024.

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Conforme a Polícia Federal, os desvios investigados podem chegar a R$ 6,3 bilhões. As apurações apontam que aposentados e pensionistas tiveram valores descontados de forma irregular ao longo do período.

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