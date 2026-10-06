De Anitta a Beyoncé: fãs se unem e entregam perfis para campanha de Lula nas redes
Movimento visa informar indecisos e combater a abstenção nas eleições; entenda como o governo petista se aproximou desses grupos organizados
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Grupos de fãs de artistas nacionais e internacionais, de Beyoncé a Anitta, passando por Lady Gaga, BTS, Katy Perry, entre outros, decidiram entregar seus perfis nas redes sociais para a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ação ocorre durante a disputa do segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL).
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No primeiro turno, o filho do ex-presidente Bolsonaro obteve 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula, que busca a reeleição, alcançou 45,16%.
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Com uma mensagem padronizada, diversos fã-clubes declararam apoio ao candidato petista na rede social X. "Oi, @LulaOficial! Nossas redes estão abertas para você e sua equipe. Estamos disponíveis para compartilhar informações de interesse público e conteúdos relacionados à sua campanha", dizia parte da publicação.
Mobilização contra a abstenção
Em outro comunicado conjunto, os fandoms explicaram que o objetivo é informar eleitores indecisos e incentivar a participação no segundo turno, marcado para 25 de outubro. A iniciativa busca combater a abstenção registrada na primeira etapa da eleição.
Mais de 33 milhões de brasileiros não votaram e outros 6 milhões anularam ou votaram em branco. "Não por fanatismo político, mas pela democracia e pelo Brasil em que acreditamos. Agora, o foco é informar quem ainda está em dúvida", afirmaram os grupos.
Aproximação com comunidades de fãs
A mobilização acontece após acenos do governo petista a essas comunidades. Em agosto, Lula assinou dois decretos com novas regras para eventos públicos. Um deles mira o combate ao cambismo digital e práticas abusivas na venda de ingressos.
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O outro decreto obriga a oferta gratuita de água potável em eventos com mais de mil pessoas, além de permitir que o público entre com recipientes de água. A assinatura ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a presença de representantes de fã-clubes de artistas como Taylor Swift, BTS, BLACKPINK e Lady Gaga.