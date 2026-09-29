Influenciadores assinam carta de apoio a Lula; veja quem assinou

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Influenciadores, artistas e comunicadores que se declaram progressistas lançaram, no domingo (27/9), uma carta de apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além de manifestar apoio ao petista, o grupo apresenta dez propostas para as políticas digitais do próximo governo e reivindica participação nas decisões que afetam o trabalho dos criadores de conteúdo.

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Entre os signatários estão a influenciadora Nathália Rodrigues de Oliveira, conhecida como Nath Finanças, e o ator e professor Guilherme Terreri, intérprete da drag queen Rita von Hunty. Também assinam o documento Camila Fremder, Sabrina Fernandes, Laura Sabino, Lauany Schultz e Orlando Calheiros.

A iniciativa é de Biana, Thiago Guimarães e do Cria Coletivo. Segundo os organizadores, os participantes somam mais de 12 milhões de seguidores no Instagram.

Apesar do apoio à candidatura, o grupo ressalta que pretende manter a independência para cobrar o governo. “Nosso apoio não significa abrir mão da crítica, da cobrança ou da nossa autonomia, pois acreditamos que apoiar também significa disputar os rumos do projeto que escolhemos apoiar”, afirma a carta.

Regras para plataformas e inteligência artificial

No documento, os criadores questionam o poder das empresas de tecnologia sobre a circulação e a remuneração dos conteúdos. O grupo ainda aponta que mudanças nos algoritmos, suspensão de contas e retirada de monetização podem comprometer o trabalho e a relação com o público construída ao longo dos anos.

“Não somos apenas usuários dessas plataformas. Trabalhamos nelas e através delas. Produzimos parte significativa dos textos, vídeos, fotografias, ilustrações, análises e debates que circulam nesses espaços. Construímos comunidades durante anos e, ainda assim, temos pouco poder sobre as condições em que nosso próprio trabalho circula”, afirmam.

Entre as propostas estão transparência nos critérios de recomendação de publicações, possibilidade de transferir conteúdos e dados entre serviços e direito de escolher como as postagens aparecem, inclusive em ordem cronológica. O grupo também pede regras claras para moderação e mecanismos para contestar decisões das plataformas.

No campo da inteligência artificial, os signatários defendem proteção dos direitos autorais, transparência sobre o uso das obras e medidas contra a clonagem não autorizada de voz, imagem e identidade. A carta também reivindica remuneração mais justa e clareza na divisão das receitas.

Outros pontos incluem apoio a infraestruturas digitais públicas e abertas, fortalecimento da capacidade tecnológica brasileira e incentivo à produção independente de conteúdos jornalísticos, educativos, científicos e culturais.

Diálogo com o governo

O grupo propõe ainda uma Mesa Permanente de Criadores Digitais na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, por meio da Secretaria de Políticas Digitais. Com reuniões regulares, o espaço garantiria participação na elaboração e no acompanhamento das políticas para plataformas e inteligência artificial.

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“Apoiamos Lula porque queremos avançar nessa direção e porque acreditamos que o próximo governo pode abrir espaço para essa disputa. Os dez pontos desta carta expressam aquilo que, como criadores, comunicadores e trabalhadores da cultura, queremos construir junto a esse projeto”, afirmam.

Veja quem assinou a carta: