Influenciadores assinam carta de apoio a Lula; veja quem assinou
Nath Finanças e Rita von Hunty estão entre os signatários do documento, que reúne dez propostas para as políticas digitais do próximo governo
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Influenciadores, artistas e comunicadores que se declaram progressistas lançaram, no domingo (27/9), uma carta de apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além de manifestar apoio ao petista, o grupo apresenta dez propostas para as políticas digitais do próximo governo e reivindica participação nas decisões que afetam o trabalho dos criadores de conteúdo.
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Entre os signatários estão a influenciadora Nathália Rodrigues de Oliveira, conhecida como Nath Finanças, e o ator e professor Guilherme Terreri, intérprete da drag queen Rita von Hunty. Também assinam o documento Camila Fremder, Sabrina Fernandes, Laura Sabino, Lauany Schultz e Orlando Calheiros.
A iniciativa é de Biana, Thiago Guimarães e do Cria Coletivo. Segundo os organizadores, os participantes somam mais de 12 milhões de seguidores no Instagram.
Apesar do apoio à candidatura, o grupo ressalta que pretende manter a independência para cobrar o governo. “Nosso apoio não significa abrir mão da crítica, da cobrança ou da nossa autonomia, pois acreditamos que apoiar também significa disputar os rumos do projeto que escolhemos apoiar”, afirma a carta.
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Regras para plataformas e inteligência artificial
No documento, os criadores questionam o poder das empresas de tecnologia sobre a circulação e a remuneração dos conteúdos. O grupo ainda aponta que mudanças nos algoritmos, suspensão de contas e retirada de monetização podem comprometer o trabalho e a relação com o público construída ao longo dos anos.
“Não somos apenas usuários dessas plataformas. Trabalhamos nelas e através delas. Produzimos parte significativa dos textos, vídeos, fotografias, ilustrações, análises e debates que circulam nesses espaços. Construímos comunidades durante anos e, ainda assim, temos pouco poder sobre as condições em que nosso próprio trabalho circula”, afirmam.
Entre as propostas estão transparência nos critérios de recomendação de publicações, possibilidade de transferir conteúdos e dados entre serviços e direito de escolher como as postagens aparecem, inclusive em ordem cronológica. O grupo também pede regras claras para moderação e mecanismos para contestar decisões das plataformas.
No campo da inteligência artificial, os signatários defendem proteção dos direitos autorais, transparência sobre o uso das obras e medidas contra a clonagem não autorizada de voz, imagem e identidade. A carta também reivindica remuneração mais justa e clareza na divisão das receitas.
Outros pontos incluem apoio a infraestruturas digitais públicas e abertas, fortalecimento da capacidade tecnológica brasileira e incentivo à produção independente de conteúdos jornalísticos, educativos, científicos e culturais.
Diálogo com o governo
O grupo propõe ainda uma Mesa Permanente de Criadores Digitais na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, por meio da Secretaria de Políticas Digitais. Com reuniões regulares, o espaço garantiria participação na elaboração e no acompanhamento das políticas para plataformas e inteligência artificial.
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“Apoiamos Lula porque queremos avançar nessa direção e porque acreditamos que o próximo governo pode abrir espaço para essa disputa. Os dez pontos desta carta expressam aquilo que, como criadores, comunicadores e trabalhadores da cultura, queremos construir junto a esse projeto”, afirmam.
Veja quem assinou a carta:
- 300Noise (@300noise)
- Alexandre Simone (@historiasdeterapia)
- Alexandre Paes Leme (@alepaesleme)
- Aline de Assis (@alinelks)
- Amunchy (@amunchy.arts)
- Andre Alves (@andre.alves.oli)
- BIANA (@bianaaf)
- Bibiana Terra (@bibilandia.co)
- Bruna Pimenta (@bruolipimenta)
- Budejo Podcast (@budejopodcast)
- Cami Martins (punkdodevops)
- Camila Fremder (@cafremder)
- Carissa Vieira (@carissinhavieira)
- Carol Bonomi (@carolbonomi_)
- Carol Jesper (@portugueselegal)
- Carolina Packer (@carolina.packer)
- Ciência Materialista (@cienciamaterialista)
- Clariana Leal (@clarisleal)
- Cria Coletivo (@criacoletivo.cc)
- Cris Vector (@crisvector)
- Daniel Duncan (@danielduncan)
- Dante Emmanuel (@danteemmanuelsl)
- Dassayeve Lima (@saudementalcritica)
- Diego José (@espanholtranqui)
- Dinelli (@dinelliarte)
- Fabiana Lima (@cinemafilia)
- Fabio Cruz (@eusoufabao)
- Flávia Albuquerque (@despatologiza)
- Franchesca Aurora Weiss (@transpsicologa)
- Francisco Figueiredo (@figueired0o__)
- Gabrielle Heinz (@gabrielleheinz)
- Glainá Boucinha (@glaina)
- Helder Maldonado (@helder_maldonado)
- Ing Lee (@inglee)
- Ítalo Costa (@oitalocostaa)
- Joe Loreto (@ahnegao)
- Judz (@nietzsche4speed)
- Juju dos Teclados (@jujudosteclados)
- Juliana Wallauer (@mamilospod)
- Laila Zaid (@lailazaid)
- Lauany Schultz (@lauanyschulz)
- Laura Sabino (@mylaura_m)
- Leonardo Rodrigues (@psi.leonardorodrigues)
- Leticia Sarturi (@leticiasarturi)
- Lila Cruz (@colorlilas)
- Lucas Galdino (@historiasdeterapia)
- Lucca Najar (@luccanajar)
- Luiz Ribeiro (@jornalnota)
- Luiza de Souza (@ilustralu)
- Luma Mattos (@lumaplease)
- Orlando Calheiros (@ocalheiros)
- Magdiel (@137magdiel)
- Márcio Rolim (@marciorolimoficial)
- Marcela Casagrande (@martchela__)
- Matheus Sodré (@sodremat)
- Miranda (@aquela.miranda)
- Nath Finanças (@nathfinancas)
- Normose (@_normose)
- Paula Cruz (@Thepaulacruz)
- Paula Villar (@artevillar)
- PJ Brandão (@hqsemroteiro)
- Presley Vasconcellos (@eupresley)
- Rita Von Hunty (@_rita_von_hunty)
- Sabrina Fernandes (@sabrinabfernandes)
- Samira Soares (@NarrativasNegras)
- Sandro Justo (@sanjusto85)
- Silva João (@silvazuao)
- Svetlanna (@svetlanna.jpg)
- Tabata Romero @tabataromeroo
- Taz Assunção (@taz.assuncao)
- Thiago Guimarães (@orathiago)
- Ursula Dorada (@ursuladorada)
- Viracasacas Podcast (@viracasacas)
- Ygor Palopoli (@ygorpalopoli)
- Walter Lippold (@profwalterlippold)