Influencer lamenta fim das bets: "Planejava chá revelação de R$ 300 mil"
Nobru desabafou que vai sofrer um impacto financeiro com a medida, já que tinha planos de chá revelação milionário e enxoval do bebê no exterior
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O influenciador e ex?jogador de e?sports Nobru disse estar sofrendo com o anúncio do encerramento das casas de apostas no Brasil. Durante uma live, ele disse que a medida foi tomada “no pior momento possível”.
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???? Nobru reclama do FIM das BETS justamente no momento em que vai ser pai e sua esposa quer fazer um chá de bebê de R$300 MIL— PORTAL INSIDER (@Portal_Insider) September 27, 2026
"Aconteceu na pior fase possível. No mês em que anuncio que vou ser pai, meu emprego vai pro c*ralho" pic.twitter.com/bgFykL25PA
Segundo o criador de conteúdo, a decisão coincide com os preparativos para a chegada do primeiro filho. Ele lamentou o impacto sobre seus planos pessoais, que incluíam a organização de um chá revelação com investimento previsto de R$ 300 mil.
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“Isso aí, não vou mentir para vocês, aconteceu na pior fase possível. Eis que eu anuncio que vou ser pai, meu emprego vai pro 'c***lho', no mês que eu anuncio que vou ser pais, a minha mulher querendo fazer chá revelação aí de 300 mil, querendo fazer enxoval na gringa”, afirmou.
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O influenciador também citou a existência de “um monte de dívida, um monte de coisa aí pra pagar” ao comentar o impacto da medida sobre sua vida. Ele relacionou diretamente o fim das apostas à sua atividade profissional, reforçando a preocupação com o futuro.