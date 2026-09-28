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'ACONTECEU NO PIOR MOMENTO'

Influencer lamenta fim das bets: "Planejava chá revelação de R$ 300 mil"

Nobru desabafou que vai sofrer um impacto financeiro com a medida, já que tinha planos de chá revelação milionário e enxoval do bebê no exterior

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
28/09/2026 10:14 - atualizado em 28/09/2026 10:14

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Influencer lamenta fim das bets: "Planejava chá revelação de R$ 300 mil"
Influenciador Nobru comenta o impacto do fim das casas de apostas no Brasil em sua vida pessoal e profissional crédito: Nobru Vlogs

O influenciador e ex?jogador de e?sports Nobru disse estar sofrendo com o anúncio do encerramento das casas de apostas no Brasil. Durante uma live, ele disse que a medida foi tomada “no pior momento possível”.

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Segundo o criador de conteúdo, a decisão coincide com os preparativos para a chegada do primeiro filho. Ele lamentou o impacto sobre seus planos pessoais, que incluíam a organização de um chá revelação com investimento previsto de R$ 300 mil.

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“Isso aí, não vou mentir para vocês, aconteceu na pior fase possível. Eis que eu anuncio que vou ser pai, meu emprego vai pro 'c***lho', no mês que eu anuncio que vou ser pais, a minha mulher querendo fazer chá revelação aí de 300 mil, querendo fazer enxoval na gringa”, afirmou.

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O influenciador também citou a existência de “um monte de dívida, um monte de coisa aí pra pagar” ao comentar o impacto da medida sobre sua vida. Ele relacionou diretamente o fim das apostas à sua atividade profissional, reforçando a preocupação com o futuro.

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