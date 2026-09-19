'Dor e uma tristeza no coração', diz Niina Secrets sobre perda gestacional

A influenciadora Bruna Santiana, conhecida nas redes como NiinaSecrets, 32 anos, contou aos seguidores que perdeu o bebê que esperava com o marido, Guilherme Santos de Oliveira, 30.

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Mais de um mês depois da fatalidade, decidiu falar publicamente sobre o momento e compartilhou fotos que havia feito durante a nova gravidez.

Niina afirmou que demorou para decidir se dividiria a experiência com o público e que também não sabia como abordar o assunto. Segundo ela, guardar silêncio e seguir a rotina como se nada tivesse acontecido se tornou difícil diante do impacto que a perda teve em sua vida.

"Não sabia se eu ia falar sobre isso, nem como ou quando abordaria esse assunto, mas percebi que essa experiência realmente me mudou como pessoa e é muito difícil 'fingir' que está tudo bem ou que nada aconteceu", escreveu.

Embora a gravidez ainda estivesse nas primeiras semanas, Niina disse que já havia desenvolvido uma relação afetiva com o bebê e imaginado a família crescendo. A expectativa pela chegada de mais uma criança tornou a perda especialmente significativa para ela.

A influenciadora também falou sobre uma particularidade dessa segunda gestação: ela já conhecia a experiência de ser mãe. Niina e Guilherme são pais de Elisa, que está perto de completar um ano. Para ela, justamente por já ter experimentado o vínculo com um filho, a perda ganhou uma dimensão ainda mais difícil de explicar.

"Muitas pessoas podem achar que, por já ter uma filha maravilhosa e saudável, essa perda não me abalaria tanto, mas justamente por já conhecer esse amor, que na primeira gestação ainda não conhecia de verdade, que está sendo muito difícil para mim!", afirmou.

O relato também levou Niina a se solidarizar com mulheres que passaram por situações semelhantes. Ela afirmou que só agora consegue compreender de outra maneira o impacto de uma perda gestacional e reconheceu que, antes de vivenciá-la, talvez não tivesse dimensão completa do sofrimento envolvido.

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"Perda gestacional é muito comum, eles dizem, e só agora posso me solidarizar de verdade com todas que já passaram por isso. Sinto muito!", escreveu.