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Xuxa aciona Justiça contra ex-paquita Andréa Sorvetão

Dívida de apartamento cedido pela artista motivou o processo. As duas estão rompidas desde 2021

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Repórter
19/09/2026 11:18 - atualizado em 19/09/2026 11:19

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Mulher loira, de cabelos curtos, pele bronzeada e camisa azul sorri para a câmera. É a apresentadora Xuxa Meneghel
Em 2020 Xuxa cedeu apartamento no Recreio dos Bandeirantes para que Andréa Sorvetão morasse com a família crédito: Instagram/Reprodução

Xuxa acionou a Justiça do Rio contra a ex-paquita Andréa Maria de Faria Antunes, a Andréa Sorvetão. A informação veio da coluna de Ancelmo Gois, em “O Globo”.

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Em 2020, Xuxa cedeu um apartamento no Recreio dos Bandeirantes para que a ex-paquita pudesse morar com a sua família.

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O contrato de comodato foi firmado em janeiro de 2020, por 48 meses, e previa que Sorvetão arcaria com despesas gerais: condomínio, IPTU, taxa de incêndio, luz e gás. No entanto, a ex-paquita teria devolvido o imóvel em abril de 2021, com uma dívida que, atualizada, chega a R$ 26 mil.

Foi também em 2021 que Xuxa e Sorverão romperam. A crise começou quando a ex-paquita e o marido, o cantor Conrado, publicaram um vídeo nas redes sociais em busca de patrocínio. Na gravação, eles se definiram como um casal "heterossexual, tradicional e cristão".

A publicação gerou forte repercussão negativa na internet. Xuxa reprovou a atitude publicamente e também enviou mensagens duras em um grupo de WhatsApp que reunia as ex-paquitas, o que levou ao corte de relações.

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Sorvetão afirma que a briga é estritamente ideológica. Já Xuxa declarou que não se afasta de ninguém por questões políticas, mas por não tolerar discursos que considera homofóbicos.

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