Xuxa aciona Justiça contra ex-paquita Andréa Sorvetão

Xuxa acionou a Justiça do Rio contra a ex-paquita Andréa Maria de Faria Antunes, a Andréa Sorvetão. A informação veio da coluna de Ancelmo Gois, em “O Globo”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em 2020, Xuxa cedeu um apartamento no Recreio dos Bandeirantes para que a ex-paquita pudesse morar com a sua família.

O contrato de comodato foi firmado em janeiro de 2020, por 48 meses, e previa que Sorvetão arcaria com despesas gerais: condomínio, IPTU, taxa de incêndio, luz e gás. No entanto, a ex-paquita teria devolvido o imóvel em abril de 2021, com uma dívida que, atualizada, chega a R$ 26 mil.

Foi também em 2021 que Xuxa e Sorverão romperam. A crise começou quando a ex-paquita e o marido, o cantor Conrado, publicaram um vídeo nas redes sociais em busca de patrocínio. Na gravação, eles se definiram como um casal "heterossexual, tradicional e cristão".

A publicação gerou forte repercussão negativa na internet. Xuxa reprovou a atitude publicamente e também enviou mensagens duras em um grupo de WhatsApp que reunia as ex-paquitas, o que levou ao corte de relações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sorvetão afirma que a briga é estritamente ideológica. Já Xuxa declarou que não se afasta de ninguém por questões políticas, mas por não tolerar discursos que considera homofóbicos.