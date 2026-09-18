Paolla Oliveira e Diogo Nogueira brincam com rumores de reconciliação

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira surpreenderam o público ao surgirem juntos em uma nova peça publicitária na última quarta-feira (16/9). O ex-casal, que confirmou o término há quase um ano, aproveitou o engajamento dos fãs para promover uma rede de fast-food.

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No material compartilhado nas redes sociais, os artistas brincam com a expectativa de quem torce pela volta do relacionamento. "Adivinha quem vai ficar junto de novo?", indagou Paolla no início do vídeo. Diogo completou a fala dizendo que "é isso mesmo", alimentando os boatos de uma reconciliação.

O comercial utiliza a fama de casal sexy que os dois tinham para promover as ofertas do restaurante. Em um dos trechos, o sambista menciona sua fome por produtos feitos no fogo, recebendo uma resposta descontraída da atriz. "E de fogo a gente entende alguma coisa, né?", brincou Paolla.

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Apesar do tom de intimidade e das alusões ao passado amoroso, os dois sinalizaram que a união se limitou ao projeto comercial. A estratégia de marketing explorou o fato de os internautas frequentemente pedirem que o casal reate o namoro nos perfis da dupla.