Assine
overlay
Início Cultura
FAMOSOS

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira brincam com rumores de reconciliação

Ex-casal, que anunciou o fim do relacionamento há quase um ano, voltou a contracenar em campanha de uma rede de fast-food

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
18/09/2026 14:17

compartilhe

×
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira brincaram com os rumores de uma possível reconciliação em comercial
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira brincaram com os rumores de uma possível reconciliação em comercial crédito: Instagram/ Reprodução

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira surpreenderam o público ao surgirem juntos em uma nova peça publicitária na última quarta-feira (16/9). O ex-casal, que confirmou o término há quase um ano, aproveitou o engajamento dos fãs para promover uma rede de fast-food.

Fique por dentro das notícias que importam para você!


No material compartilhado nas redes sociais, os artistas brincam com a expectativa de quem torce pela volta do relacionamento. "Adivinha quem vai ficar junto de novo?", indagou Paolla no início do vídeo. Diogo completou a fala dizendo que "é isso mesmo", alimentando os boatos de uma reconciliação.



O comercial utiliza a fama de casal sexy que os dois tinham para promover as ofertas do restaurante. Em um dos trechos, o sambista menciona sua fome por produtos feitos no fogo, recebendo uma resposta descontraída da atriz. "E de fogo a gente entende alguma coisa, né?", brincou Paolla.



Leia Mais





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Apesar do tom de intimidade e das alusões ao passado amoroso, os dois sinalizaram que a união se limitou ao projeto comercial. A estratégia de marketing explorou o fato de os internautas frequentemente pedirem que o casal reate o namoro nos perfis da dupla.


Tópicos relacionados:

comercial diogo-nogueira entretenimento paolla-oliveira reconciliacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay