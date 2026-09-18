Tia Milena, ex-BBB, vai apresentar a TV Globinho

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A ex-BBB Milena Moreira, a tia Milena, será uma das apresentadoras do programa infantil "TV Globinho". O anúncio foi feito nesta sexta-feira (18/9), pouco tempo depois de a mineira renovar contrato com a emissora. A atração retorna de forma pontual à grade da Globo.

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ELA MERECE! ???? #TiaMilena feliz ao contar sobre sua participação na edição especial da “TV Globinho”.



“Eu queria tanto contar pra vocês, mas eu não podia. Mas já que foi a dona Globo que soltou, agora eu posso. Estarei lá, mas eu não posso dar mais detalhes. E foi graças a… pic.twitter.com/FOnbLcrMS2 — QG MILENA ???? (@QG_Milena) September 18, 2026

O programa de desenhos e brincadeiras voltará como parte da programação especial do "Criança Esperança" no dia 10 de outubro. A edição também servirá como uma novidade da emissora para o Dia das Crianças.

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Por meio do X, Milena comemorou o novo trabalho ao publicar uma foto como animadora de festas infantis. “Essa menina jamais imaginaria que faria parte de um projeto tão lindo que via quando criança na tv deixo aqui meus sinceros agradecimentos ?? vocês são incríveis vem aí.......... Tv globinho. Sempre foi Deus”, escreveu.

Essa menina jamais imaginaria que faria parte de um projeto tão lindo que via quando criança na tv deixo aqui meus sinceros agradecimentos ?? vocês são incríveis vem aí.......... Tv globinho. Sempre foi Deus ???????????? pic.twitter.com/Iu4s3ghPBv — Milena (@tiamilenabbb) September 18, 2026

Internautas celebraram a oportunidade junto com a famosa. "Tô emocionada real oficial", disse um perfil. "VOCÊ É GIGANTE TIA MILENA, nunca, em hipótese alguma deixe de acreditar nisso!!", escreveu outro.

Como será o especial

A edição da "TV Globinho" reunirá quatro nomes que já estiveram à frente da atração: Leticia Colin, Geovanna Tominaga, Ícaro Silva e Paulo Mathias Jr. O especial ocupará a grade após a primeira parte do "É de Casa".

A arrecadação do "Criança Esperança" também terá mudanças. A tradicional bancada de artistas que recebiam telefonemas não fará parte da nova dinâmica, que explorará a agilidade das contribuições por Pix. Taís Araujo aparecerá na programação para convocar o público a fazer doações.

Dois dias depois, em 12 de outubro, Lázaro Ramos assumirá o comando do "Show da Esperança". O espetáculo foi concebido como uma fábula sinfônica inspirada tanto na literatura infantil quanto no imaginário das crianças.

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A parte musical contará com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Sandy, Michel Teló e Gaby Amarantos estão entre os cantores escalados para interpretar canções populares associadas à infância, apresentadas em novos arranjos. As informações sobre a programação são do jornal "O Globo".