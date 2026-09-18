Ed Sheeran é chamado de ‘covarde’ pelo próprio primo após polêmica em turnê

O cantor Ed Sheeran enfrenta uma crise profissional e familiar após a exclusão do rapper Macklemore de sua turnê mundial. O primo do artista, Jethro Sheeran, usou as redes sociais para criticar o comportamento do músico, a quem chamou de egoísta e maldoso.

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Em postagens no Instagram, Jethro declarou sentir vergonha da postura do primo diante das polêmicas. Para ele, as atitudes de Ed Sheeran revelam uma personalidade que o público não conhece, afirmando que o cantor não merece a admiração dos fãs.

Acusações de sabotagem

Jethro disse que o astro pop teria agido para remover suas músicas das plataformas digitais e afirmou ter provas jurídicas da interferência. Ele também acusou Ed de zombar de seus problemas de saúde mental ao longo dos anos.

O primo relembrou o início da carreira do músico, quando o ajudou por sofrer bullying na escola e o apresentou aos primeiros estúdios. Segundo o relato, Ed Sheeran criou uma imagem calculada para manter contratos publicitários e realizar shows privados.

O conflito se intensificou após a saída de Macklemore da "Loop Tour", motivada por manifestações políticas do rapper. Durante um show nos Estados Unidos, o artista convidado demonstrou apoio à Palestina e solidariedade aos moradores da Faixa de Gaza.

Artistas cancelam participações

A decisão de afastar o rapper partiu de uma solicitação da produtora do evento, aceita por Ed Sheeran. O episódio gerou uma reação de outros músicos que estavam confirmados na turnê.

Os principais nomes que abandonaram o projeto em protesto foram:





Finneas e Aaron Rowe: cancelaram suas datas logo após a saída de Macklemore, reforçando o apoio à causa palestina e criticando a censura no palco.







Lukas Graham e o grupo Beoga: oficializaram a desistência de abrir os shows, manifestando desconforto com o direcionamento da produção e do próprio Sheeran. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Com as baixas, o calendário de apresentações, que vai até dezembro, enfrenta incertezas. Jethro encerrou suas críticas pedindo que o público não julgue a família Sheeran pelas ações do primo, a quem definiu como um "garotinho bobo" que agiu de forma covarde.