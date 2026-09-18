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Lady Gaga e Michael Polansky são pais de uma menina; veja nome

Portal americano anunciou que a primeira filha da cantora nasceu em 9 de junho. Primeiras imagens da intérprete de Abracadabra com a bebê foram divulgadas na sexta-feira (11/9)

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ISABELA FAGGIANI
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ISABELA FAGGIANI
Repórter
18/09/2026 08:53

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Fonte revela detalhe fofo da relação entre Lady Gaga e bebê
Mãe pela primeira vez, Lady Gaga foi fotografada com o filho no colo ao chegar em Los Angeles crédito: Page Six / reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chamada pelos seus fãs de Mother Monster (mamãe monstro, em português), a cantora Lady Gaga levou o apelido de forma literal e se tornou mãe de verdade. Na sexta-feira (11/9), foram publicadas imagens da artista passeando com um bebê na Califórnia. Uma semana depois, nessa quinta (17/9), o portal TMZ divulgou informações sobre a criança.

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De acordo com o site americano, a criança, filha de Gaga com seu noivo, Michael Polanski, nasceu no dia 9 de junho no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles (EUA). O portal ainda afirma que o bebê é uma menina chamada Rose Bean Polansky.


Gaga e Polanski começaram a namorar em 2019 e ficaram noivos em abril de 2024. Desde então, a voz de hits como "Abracadabra" e "Vanish Into You" passou a falar abertamente sobre o desejo de ser mãe.


 


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O casal tem se mantido longe dos holofotes nos últimos meses e uma fonte afirmou à revista Page Six que a artista está curtindo a privacidade desde que terminou sua turnê, em abril.


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