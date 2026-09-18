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AUMENTOU A FAMÍLIA

Millie Bobby Brown adota segundo filho com Jake Bongiovi, diz site

Casal já havia adotado a primeira filha em agosto de 2025. Família foi vista recentemente com um bebê durante viagem para a Itália

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ISABELA FAGGIANI
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ISABELA FAGGIANI
Repórter
18/09/2026 08:49

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Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi na premiere de 'Enola Holmes 3', em Nova York
Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi na premiere de 'Enola Holmes 3', em Nova York crédito: Cindy Ord-25.jun.26/ Getty Images via AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Millie Bobby Brown, 22, e Jake Bongiovi, 24, aumentaram a família. Segundo a revista People, o casal adotou, recentemente, o segundo filho. Não se sabem informações sobre nome, gênero ou idade da criança.

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Em 7 de setembro, a atriz publicou um vídeo em que aparece em um passeio na Itália carregando a filha enquanto seu marido caminhava ao lado dela com um bebê-conforto preso ao peito.


 


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Em agosto de 2025, a estrela da franquia "Enola Holmes" anunciou que ela e Bongiovi haviam adotado a primogênita. Na ocasião, escreveu que os dois estavam muito felizes com a nova fase da família e queriam vivê-la "em paz e privacidade".


Em junho deste ano, durante participação no podcast Not Gonna Lie with Kylie Kelce, Millie contou que a adoção fazia parte de seus sonhos desde a infância. "Adoção é amor, adoção é para sempre", afirmou.

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A atriz também disse que pretende ter filhos biológicos no futuro. "Não é porque eu não quero isso. Espero que um dia isso esteja no meu futuro", declarou.


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