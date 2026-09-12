Lady Gaga e Michael Polansky têm primeiro filho, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lady Gaga, 40, e seu noivo, Michael Polanski, 42, tiveram, segundo o site Page Six, o primeiro filho. O portal publicou imagens da cantora passeando com um bebê. Informações como nome, sexto e data de nascimento da criança não foram divulgadas.

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O site relembra que o casal tem se mantido longe dos holofotes nos últimos meses e uma fonte próxima à revista afirmou que a artista está curtindo a privacidade desde que terminou sua turnê, em abril.

Gaga e Polanski começaram a namorar em 2019 e ficaram noivos em abril de 2024. Desde então, a voz de hits como "Abracadabra" passou a falar abertamente sobre o desejo de ser mãe.

"Estou animada para me tornar mãe. Eu costumava ter muito receio em relação a isso", declarou, em uma entrevista ao New York Times, em março de 2025. Meses depois, em outubro do mesmo ano, ela voltou a falar do assunto em participação no programa The Stephen Colbert Show.

"Eu gostaria de fazer muitas coisas", disse. "Todas essas possibilidades estão em aberto. Mas o que eu realmente quero é ser mãe. Espero que esse seja o meu próximo grande papel."