Assine
overlay
Início Cultura
MÁGICA

Mágica e ilusionismo tomam conta do Teatro Feluma neste final de semana

NUMAM-JFF leva montagem "Um espetáculo mágico" ao palco, com números de ilusionismo, manipulação, comédia, mágica de proximidade e efeitos visuais

Publicidade
Carregando...
Ana Clara Torres*
Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
11/09/2026 17:53

compartilhe

×
Espetáculo reúne números solo de ilusionismo, manipulação, comédia, mágica de proximidade e efeitos visuais
Espetáculo reúne números solo de ilusionismo, manipulação, comédia, mágica de proximidade e efeitos visuais crédito: Divulgação

"Você acredita em mágica?" é a primeira frase da faixa "Do you believe in magic" dos canadenses do Lovin’ Spoonful. Mesmo que naquele momento eles tenham se referido ao encanto da música, o sentido pode ser variado para o ouvinte. Também imersos no universo da arte mágica, os integrantes do Núcleo Mágico de Minas Gerais (Numam-JFF) levam a montagem "Um espetáculo mágico" ao Teatro Feluma neste sábado (12/9) e domingo (13/9). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!




Leia Mais






Sobem ao palco Bill Morélix, Edu Tavares, Fred, Hildon, João Azevedo, Kellys, Kradyn Junior, Marco Lacerda e Tonny Odahkann. Eles apresentam números solo de ilusionismo, manipulação, comédia, mágica de proximidade e efeitos visuais. "Fazemos shows em teatros a cada dois anos para mostrar um pouco dessa arte para BH. É um show voltado para toda a família, com números para adultos, crianças e estilos de mágica diferentes, para mesclar e atender a todo mundo", explica Kradyn Junior, que atua como mestre de cerimônias. 



Os profissionais fazem parte do grupo Numam-JFF, fundado em 1982, após curso ministrado por Tonny Odahkann. Com 44 anos de trajetória, a comunidade se reúne toda terça-feira para praticar mágica, mostrar números novos e pedir opinião dos colegas sobre truques. "Somos 10 membros oficiais atualmente. Hoje é um grupo mais fechado, mas estamos na ativa até hoje", diz. 


No início, o grupo se chamava apenas Numam. Porém, em 2022, um dos fundadores da comunidade, Jorge Fonseca Filho, o mágico Erevas, morreu. Foi quando os integrantes decidiram homenagear o colega, adicionando as siglas de seu nome ao núcleo.  



"A reação do público é impagável. Os números deixam as pessoas maravilhadas. Ela (a mágica) tem essa questão do impossível. Para mim e para a maioria dos mágicos, esses olhares brilhando são a melhor parte. As pessoas falam muito que é só para crianças, mas não é, os adultos também se encantam", afirma Kradyn. 


Para ele, o cenário do ilusionismo vem crescendo nos últimos anos, especialmente em Belo Horizonte. "Tem se tornado um campo muito grande, estamos fazendo uma campanha para BH se tornar a capital nacional da arte mágica. Temos na capital (mineira) o maior festival da área no Brasil, o Festival Internacional de Mágica, e os maiores ilusionistas da América Latina, o Henry e o Klauss, são de BH", conta.



Ainda segundo Kradyn, o mercado vem crescendo, com jovens se interessando e ingressando no universo. Para aqueles que desejam aprender, adquirir uma caixa mágica é um dos primeiros passos. Além disso, ele afirma que há cursos disponíveis, mesmo que mais específicos e esporádicos. 


"O contato com outros mágicos também é muito importante. Tem muitas pessoas que chegam até a gente e falam: ‘quero virar mágico, o que eu faço?'. Então nós explicamos e funciona como um apadrinhamento mesmo, você passa a acompanhar a pessoa e mostrando o caminho."



"Um espetáculo mágico"


Data e horário: sábado (12/9), às 19h; domingo (13/9), às 16h


Local: Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro)


Ingressos: à venda pela plataforma Sympla – R$ 40 (inteira), R$ 30 (ingresso social) e R$ 20 (meia)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck



Tópicos relacionados:

apresentacao de em-belo-horizonte espetaculo magica teatro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay