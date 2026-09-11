Mágica e ilusionismo tomam conta do Teatro Feluma neste final de semana

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

"Você acredita em mágica?" é a primeira frase da faixa "Do you believe in magic" dos canadenses do Lovin’ Spoonful. Mesmo que naquele momento eles tenham se referido ao encanto da música, o sentido pode ser variado para o ouvinte. Também imersos no universo da arte mágica, os integrantes do Núcleo Mágico de Minas Gerais (Numam-JFF) levam a montagem "Um espetáculo mágico" ao Teatro Feluma neste sábado (12/9) e domingo (13/9).

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Sobem ao palco Bill Morélix, Edu Tavares, Fred, Hildon, João Azevedo, Kellys, Kradyn Junior, Marco Lacerda e Tonny Odahkann. Eles apresentam números solo de ilusionismo, manipulação, comédia, mágica de proximidade e efeitos visuais. "Fazemos shows em teatros a cada dois anos para mostrar um pouco dessa arte para BH. É um show voltado para toda a família, com números para adultos, crianças e estilos de mágica diferentes, para mesclar e atender a todo mundo", explica Kradyn Junior, que atua como mestre de cerimônias.

Os profissionais fazem parte do grupo Numam-JFF, fundado em 1982, após curso ministrado por Tonny Odahkann. Com 44 anos de trajetória, a comunidade se reúne toda terça-feira para praticar mágica, mostrar números novos e pedir opinião dos colegas sobre truques. "Somos 10 membros oficiais atualmente. Hoje é um grupo mais fechado, mas estamos na ativa até hoje", diz.

No início, o grupo se chamava apenas Numam. Porém, em 2022, um dos fundadores da comunidade, Jorge Fonseca Filho, o mágico Erevas, morreu. Foi quando os integrantes decidiram homenagear o colega, adicionando as siglas de seu nome ao núcleo.

"A reação do público é impagável. Os números deixam as pessoas maravilhadas. Ela (a mágica) tem essa questão do impossível. Para mim e para a maioria dos mágicos, esses olhares brilhando são a melhor parte. As pessoas falam muito que é só para crianças, mas não é, os adultos também se encantam", afirma Kradyn.

Para ele, o cenário do ilusionismo vem crescendo nos últimos anos, especialmente em Belo Horizonte. "Tem se tornado um campo muito grande, estamos fazendo uma campanha para BH se tornar a capital nacional da arte mágica. Temos na capital (mineira) o maior festival da área no Brasil, o Festival Internacional de Mágica, e os maiores ilusionistas da América Latina, o Henry e o Klauss, são de BH", conta.

Ainda segundo Kradyn, o mercado vem crescendo, com jovens se interessando e ingressando no universo. Para aqueles que desejam aprender, adquirir uma caixa mágica é um dos primeiros passos. Além disso, ele afirma que há cursos disponíveis, mesmo que mais específicos e esporádicos.

"O contato com outros mágicos também é muito importante. Tem muitas pessoas que chegam até a gente e falam: ‘quero virar mágico, o que eu faço?'. Então nós explicamos e funciona como um apadrinhamento mesmo, você passa a acompanhar a pessoa e mostrando o caminho."

"Um espetáculo mágico"

Data e horário: sábado (12/9), às 19h; domingo (13/9), às 16h

Local: Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro)

Ingressos: à venda pela plataforma Sympla – R$ 40 (inteira), R$ 30 (ingresso social) e R$ 20 (meia)

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck