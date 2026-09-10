Praça Sete recebe dois dias de samba em homenagem a Adriana Araújo

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A Praça Sete vai virar roda de samba neste fim de semana. No sábado (12/9) e domingo, o Palco Aberto para o Samba ocupa o quarteirão fechado da Rua dos Carijós, com apresentações gratuitas de artistas de diferentes gerações e vertentes do gênero. A programação será também homenagem à cantora Adriana Araújo (1976-2026), que estava escalada para o evento. Ela morreu em março passado, após sofrer um aneurisma cerebral.

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A programação passa pelo samba mais tradicional e chega a artistas que misturam o gênero com o rap, o rock e outras referências. A proposta é reunir públicos e gerações diferentes no mesmo espaço.

“O samba, ao mesmo tempo que ele é um gênero musical, é um grande tema guarda-chuva, que vai alocar vários subgêneros”, explica Paulo Correa, responsável pelo projeto. A programação inclui Dona Elisa, Renegado, Fran Januário, Fernando Bento, Raul Martins, Jana Amor, Sinara Ribeiro, Tavinho Leoni, Janamô, Vini Joe, Jeffim daBazi, Lelê Cirino e DJ Black Josie.

O Centro de Belo Horizonte foi escolhido para receber o palco pelo movimento de pessoas que passam pelo local diariamente. A ideia é que o evento também alcance quem não saiu de casa para assistir aos shows, mas pode acabar parando para conferir o que está acontecendo.

“É onde está o trabalhador, é onde está a galera que está saindo do trampo. É essa galera que a gente quer buscar”, afirma o organizador da iniciativa. Cada apresentação terá entre 30 e 40 minutos.



TRADIÇÃO

A presença de artistas com trajetórias distintas também ajuda a contar um pouco da história do samba em Belo Horizonte. Paulo Correa lembra que a cidade tem uma tradição construída há décadas, com escolas de samba e nomes que continuam em atividade, como Nonato e Dona Elisa. Agora, novos artistas têm encontrado outras maneiras de trabalhar o gênero e chegar a públicos diferentes.

Correa trabalhou com Adriana Araújo em eventos e blocos de carnaval e diz que a cantora teve um papel importante na aproximação de novos públicos com o samba produzido em Belo Horizonte.

“Adriana Araújo faz muito parte dessa renovação, até de público do samba de Belo Horizonte”, afirma. Para ele, a cantora ajudou a mudar a relação de parte do público com os artistas locais. “Acho que a figura dela foi muito importante para a gente começar a se aproximar dos nomes locais do samba também.”

A banda que acompanhava Adriana será a base das apresentações e dividirá o palco com os convidados. Renegado, escalado para se apresentar no domingo, comemora a participação no projeto. “É um evento vitorioso pelo fato de a gente estar celebrando uma sambista maravilhosa, mulher preta, guerreira, de comunidade, que é Adriana Araújo”, afirma.

O rapper também destaca a possibilidade de levar uma roda de samba para um dos pontos mais movimentados de Belo Horizonte. “Vai ser gratuito, no meio da Praça Sete. Novidade. A gente faz uma roda de samba ali, num espaço diferente desse. Estou honrado de fazer parte desse line-up que vem demonstrar a força que o samba mineiro adquiriu nos últimos anos”, afirma.

Os últimos ensaios entre músicos e artistas convidados foram realizados nesta semana. Segundo a organização, estão todos bem alinhados e animados para as apresentações.

PALCO ABERTO PARA O SAMBA

12 e 13 de setembro, das 18h às 22h no sábado (12/9) e das 14h às 18h no domingo (13/9), no quarteirão fechado da Rua dos Carijós. Entrada gratuita, sem necessidade de retirada de ingresso.

“Vai ser gratuito, no meio da Praça Sete. Novidade. A gente faz uma roda de samba ali, num espaço diferente desse. Estou honrado de fazer parte desse line-up que vem demonstrar a força que o samba mineiro adquiriu nos últimos anos”



Renegado

rapper



“Som de casa”

Wilson Dias sobe ao palco do Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado nesta sexta-feira (11/9), às 20h, ao lado dos filhos Wallace Gomes e Pedro Gomes. Em “Som de casa”, os três músicos se apresentam sem acompanhamento de banda, em um encontro que revisita os 30 anos de trajetória de Wilson. O show terá participação especial da cantora Mariah Carneiro. Os ingressos custam R$ 60 e R$ 30 (meia-entrada) e estão à venda pelo Sympla e na bilheteria do teatro (Rua Leonil Prata, 53, Alípio de Melo, Belo Horizonte).



“Mozart anônimo”

A Orquestra 415 de Música Antiga e a Cia 415 de Teatro apresentam “Mozart anônimo”, nesta sexta (11/9) e sábado, sempre às 20h, no Teatro da Biblioteca (Praça da Liberdade, 21, Savassi). A montagem, escrita por André Salles-Coelho, celebra os 270 anos de nascimento de Mozart. Uma hora antes de cada sessão, um café será montado para receber o público. Os ingressos custam R$ 90 e R$ 45 (meia) e estão à venda pelo site Lua Nova Cultural.



Sertanejos no Mineirão

Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Victor & Leo, Matogrosso & Mathias e Gian & Giovani se apresentam neste sábado (12/9), a partir das 14h, no Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, São Luís), no festival Histórias. Os ingressos custam entre R$ 130 e R$ 750 e estão à venda pela TicketWork. A classificação é de 18 anos.

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Marquim D’Morais

O cantor e compositor Marquim D’Morais apresenta o show “Muita estrada e pouco chão”, neste domingo (13/9), às 15h, na Horta Comunitária Cantinho da Fazenda (Rua Mangabeira da Serra, 370, Aglomerado da Serra). O repertório reúne em torno de 20 canções de seus mais de 25 anos de trajetória, entre elas “Do alto do morro”, “Nas estradas” e “Ritmo é poesia”. A apresentação é gratuita e não é necessário retirar ingresso.