Assine
overlay
Início Cultura
MÚSICA

Praça Sete recebe dois dias de samba em homenagem a Adriana Araújo

Evento gratuito reúne artistas de diferentes gerações e vertentes do gênero, amanhã e domingo; banda que acompanhava a sambista tocará com os convidados

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
10/09/2026 20:05

compartilhe

×
Fotografia mostra o rapper Renegado, segurando colar e encarando a câmera
Renegado recorda Adriana Araújo como crédito: divulgação

A Praça Sete vai virar roda de samba neste fim de semana. No sábado (12/9) e domingo, o Palco Aberto para o Samba ocupa o quarteirão fechado da Rua dos Carijós, com apresentações gratuitas de artistas de diferentes gerações e vertentes do gênero. A programação será também homenagem à cantora Adriana Araújo (1976-2026), que estava escalada para o evento. Ela morreu em março passado, após sofrer um aneurisma cerebral.

Fique por dentro das notícias que importam para você!


A programação passa pelo samba mais tradicional e chega a artistas que misturam o gênero com o rap, o rock e outras referências. A proposta é reunir públicos e gerações diferentes no mesmo espaço.


“O samba, ao mesmo tempo que ele é um gênero musical, é um grande tema guarda-chuva, que vai alocar vários subgêneros”, explica Paulo Correa, responsável pelo projeto. A programação inclui Dona Elisa, Renegado, Fran Januário, Fernando Bento, Raul Martins, Jana Amor, Sinara Ribeiro, Tavinho Leoni, Janamô, Vini Joe, Jeffim daBazi, Lelê Cirino e DJ Black Josie.


O Centro de Belo Horizonte foi escolhido para receber o palco pelo movimento de pessoas que passam pelo local diariamente. A ideia é que o evento também alcance quem não saiu de casa para assistir aos shows, mas pode acabar parando para conferir o que está acontecendo.


“É onde está o trabalhador, é onde está a galera que está saindo do trampo. É essa galera que a gente quer buscar”, afirma o organizador da iniciativa. Cada apresentação terá entre 30 e 40 minutos.



TRADIÇÃO


A presença de artistas com trajetórias distintas também ajuda a contar um pouco da história do samba em Belo Horizonte. Paulo Correa lembra que a cidade tem uma tradição construída há décadas, com escolas de samba e nomes que continuam em atividade, como Nonato e Dona Elisa. Agora, novos artistas têm encontrado outras maneiras de trabalhar o gênero e chegar a públicos diferentes.


Correa trabalhou com Adriana Araújo em eventos e blocos de carnaval e diz que a cantora teve um papel importante na aproximação de novos públicos com o samba produzido em Belo Horizonte.


“Adriana Araújo faz muito parte dessa renovação, até de público do samba de Belo Horizonte”, afirma. Para ele, a cantora ajudou a mudar a relação de parte do público com os artistas locais. “Acho que a figura dela foi muito importante para a gente começar a se aproximar dos nomes locais do samba também.”


A banda que acompanhava Adriana será a base das apresentações e dividirá o palco com os convidados. Renegado, escalado para se apresentar no domingo, comemora a participação no projeto. “É um evento vitorioso pelo fato de a gente estar celebrando uma sambista maravilhosa, mulher preta, guerreira, de comunidade, que é Adriana Araújo”, afirma.


O rapper também destaca a possibilidade de levar uma roda de samba para um dos pontos mais movimentados de Belo Horizonte. “Vai ser gratuito, no meio da Praça Sete. Novidade. A gente faz uma roda de samba ali, num espaço diferente desse. Estou honrado de fazer parte desse line-up que vem demonstrar a força que o samba mineiro adquiriu nos últimos anos”, afirma.


Os últimos ensaios entre músicos e artistas convidados foram realizados nesta semana. Segundo a organização, estão todos bem alinhados e animados para as apresentações.


PALCO ABERTO PARA O SAMBA
12 e 13 de setembro, das 18h às 22h no sábado (12/9) e das 14h às 18h no domingo (13/9), no quarteirão fechado da Rua dos Carijós. Entrada gratuita, sem necessidade de retirada de ingresso.



“Vai ser gratuito, no meio da Praça Sete. Novidade. A gente faz uma roda de samba ali, num espaço diferente desse. Estou honrado de fazer parte desse line-up que vem demonstrar a força que o samba mineiro adquiriu nos últimos anos”



Renegado
rapper



“Som de casa”


Wilson Dias sobe ao palco do Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/Teatro Raul Belém Machado nesta sexta-feira (11/9), às 20h, ao lado dos filhos Wallace Gomes e Pedro Gomes. Em “Som de casa”, os três músicos se apresentam sem acompanhamento de banda, em um encontro que revisita os 30 anos de trajetória de Wilson. O show terá participação especial da cantora Mariah Carneiro. Os ingressos custam R$ 60 e R$ 30 (meia-entrada) e estão à venda pelo Sympla e na bilheteria do teatro (Rua Leonil Prata, 53, Alípio de Melo, Belo Horizonte).



“Mozart anônimo”


A Orquestra 415 de Música Antiga e a Cia 415 de Teatro apresentam “Mozart anônimo”, nesta sexta (11/9) e sábado, sempre às 20h, no Teatro da Biblioteca (Praça da Liberdade, 21, Savassi). A montagem, escrita por André Salles-Coelho, celebra os 270 anos de nascimento de Mozart. Uma hora antes de cada sessão, um café será montado para receber o público. Os ingressos custam R$ 90 e R$ 45 (meia) e estão à venda pelo site Lua Nova Cultural.



Sertanejos no Mineirão


Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Victor & Leo, Matogrosso & Mathias e Gian & Giovani se apresentam neste sábado (12/9), a partir das 14h, no Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, São Luís), no festival Histórias. Os ingressos custam entre R$ 130 e R$ 750 e estão à venda pela TicketWork. A classificação é de 18 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Marquim D’Morais


O cantor e compositor Marquim D’Morais apresenta o show “Muita estrada e pouco chão”, neste domingo (13/9), às 15h, na Horta Comunitária Cantinho da Fazenda (Rua Mangabeira da Serra, 370, Aglomerado da Serra). O repertório reúne em torno de 20 canções de seus mais de 25 anos de trajetória, entre elas “Do alto do morro”, “Nas estradas” e “Ritmo é poesia”. A apresentação é gratuita e não é necessário retirar ingresso.


Tópicos relacionados:

bh centro musica samba show

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay