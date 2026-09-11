Rock in Rio: confira os shows imperdíveis do último fim de semana
Maroon 5, Twenty One Pilots e Stray Kids agitam a Cidade do Rock; veja a programação completa e horários de todos os palcos nos dias 11, 12 e 13
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O segundo e último fim de semana do Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira (11/9) e reúne grandes nomes da música nacional e internacional na Cidade do Rock. Após três dias de festival, o evento retorna para mais uma maratona de shows, que segue até domingo (13/9).
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Confira a programação dos próximos dias:
11 de setembro
O Palco Mundo recebe Alok às 21h20, Hwasa às 19h, NEXZ às 16h40 seguido de Stray Kids à 0h05.
No Palco Sunset, as apresentações são de Jamiroquai (22h45), PJ Morton (20h10), Os Garotin com Duquesa (17h50) e Jota.pê com Luedji Luna e Zaynara (15h30).
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Outros palcos também contam com programação variada:
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New Dance Order: Neelix (01h), OMIKI (0h), Departamento (22h) e Anna (21h05).
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Espaço Favela: MC Cabelinho convida TZ da Coronel (19h10), Puterrier & MC Carol (16h50) e Caio Luccas (15h).
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Global Village: Soulidified (19h10), Rio Bronx (16h50) e Lambateria com Félix Robatto (15h).
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Supernova: NandaTsunami (20h10), Ananda (18h), Isa Buzzi (16h) e Muse Maya (14h30).
12 de setembro
O sábado tem Maroon 5 como atração principal do Palco Mundo, às 0h05. Antes, sobem ao palco Demi Lovato (21h20), J Balvin (19h) e Pedro Sampaio (16h40).
O Sunset terá Mumford & Sons (22h45), João Gomes & Orquestra Brasileira (20h10), Gilsons com Daniela Mercury e Olodum (17h50) e Criolo, Amaro & Dino (15h30).
Confira os outros shows do dia:
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New Dance Order: Alok Pres. Have The World (01h30), Alok & Family - Ekanta, Swarup (0h), Gabe (23h), Adam Sellouk (22h) e Bhaskar (21h05).
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Espaço Favela: Timbalada (19h10), Priscila Senna (16h50) e Soul de Brasileiro (15h).
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Global Village: Mestrinho (19h10), Hamilton de Holanda (16h50) e Badi Assad (15h).
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Supernova: Delacruz (20h10), Milo J (18h), Yago Oproprio (16h) e Celo Dut (14h30).
13 de setembro
O último dia de festival será encerrado por Twenty One Pilots no Palco Mundo, à 0h05. A noite também conta com Halsey (21h35), Lola Young (19h10) e Ivete Sangalo (17h).
No Sunset, apresentam-se Zara Larsson (22h55), Marina Sena com Céu (20h20), Joelma com Viviane Batidão (18h05) e Carol Biazin com Joyce Alane (15h50).
Veja a programação completa dos outros palcos:
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New Dance Order: John Summit (01h30), Roddy Lima (0h), Illusionize (22h30) e Dawn Patrol | Max, Antdot, Riascode, Bakka (21h05).
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Espaço Favela: DENNIS (19h10), Suel (16h50) e Marvvila (15h).
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Global Village: Haley Smalls (19h10), Lucy Alves (16h50) e Kynnie (15h).
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Supernova: Lourena (20h10), Sant (18h), Bruna Black (16h) e Ar Baby (14h30).
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima