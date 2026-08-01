Rock in Rio disponibiliza novos ingressos para a edição de 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio divulgou que novos ingressos serão vendidos para todos os dias da edição de 2026. A venda começará em 6 de agosto, às 12h, pela plataforma Ticketmaster. Segundo a organização do festival, essa será a última chance de comprar ingressos para todos os dias.

É que os dias 6, 7, 11 e 12 de setembro, que terão como headliners Calvin Harris, Elton John, a banda Stray Kids e o grupo Maroon 5, respectivamente, estão esgotados e só voltarão a estar disponíveis na venda extraordinária.

Já para os dias 4, 5 e 13, quando se apresentam a banda Foo Fighters, o Avenged Sevenfold e o Twenty One Pilots, as vendas seguem normalmente.

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O Rock in Rio costuma liberar ingressos que voltam ao sistema por cancelamentos ou ajustes de lotes.