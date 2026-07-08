Rock in Rio 2026: marca de cosméticos lança promoção com experiência VIP inédita

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Pela primeira vez, a Natura, patrocinadora oficial do Rock in Rio por quatro edições, lança uma promoção para levar consumidores a uma experiência VIP no festival de 2026. A iniciativa convida o público de todo o Brasil a participar de desafios criativos para concorrer ao prêmio.

As inscrições estão abertas de 09 de julho a 04 de agosto e são válidas apenas para maiores de 18 anos. Para concorrer, é preciso fazer um cadastro no hotsite oficial da campanha e completar as missões propostas pela marca.

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Como participar

Durante a promoção, os participantes deverão realizar três missões criativas, inspiradas no universo do Rock in Rio. Cada tarefa concluída gera um número da sorte, aumentando as chances de ganhar.

Também será possível obter números extras ao cadastrar compras de produtos Natura, compartilhar o site da campanha nas redes sociais ou incluir o código de uma Consultora de Beleza Natura.

Qual é o prêmio

Ao todo, quatro consumidores serão premiados. Cada vencedor poderá levar um acompanhante para uma experiência completa no Rock in Rio 2026. O prêmio inclui:

um par de ingressos para a área VIP;

passagens aéreas e hospedagem, quando necessárias;

traslado para o evento;

um kit de produtos Natura.

Conforme o regulamento, o prêmio é pessoal e intransferível. A marca busca oferecer uma jornada de conexão com a música e a criatividade antes mesmo do festival começar.

“Esta promoção gamificada nasce para convidar o público a viver toda a energia do festival antes mesmo dos shows começarem”, afirma Julia Ceschin, head global de Brand Experience da Natura.

O regulamento completo e as informações sobre a dinâmica da participação estarão disponíveis no site oficial da campanha durante o período de inscrições.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.